إطلاق مشروع جديد لتهيئة فضاء للعيش بمحيط مطار الدار البيضاء محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع جديد يهم تهيئة فضاء للعيش بمحيط مطار الدار البيضاء محمد الخامس، بهدف الرفع من جودة الخدمات وحسن استقبال المرتفقين.
وأبرز المكتب في بلاغ أن “المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات المنعقد بتاريخ 18 دجنبر الجاري صادق على إنجاز عدد هام من المشاريع من بينها مشروع يتعلق بتهيئة فضاء للعيش بمحيط مطار الدار البيضاء محمد الخامس”.
وأوضح المصدر ذاته أنه نظرا لأن الولوج إلى هذا المطار يقتصر فقط على المسافرين، فإن هذا المشروع الهام يأتي استجابة لحاجات المنتظرين والمرافقين، من حيث وسائل الراحة والخدمات، وذلك عبر إعادة هيكلة شاملة للفضاء الخارجي للمطار.
وتمتد هذه المنطقة الجديدة على مساحة تقدر بحوالي 15 ألف متر مربع، تم تصميمها لتكون فضاء يوفر تجربة انتظار فريدة، حيث ستزود بكافة وسائل الراحة الأساسية لتوفير بيئة رحبة أثناء انتظار أو إيصال المسافرين.
وقد تم إيلاء عناية خاصة لتوفير متطلبات الجودة وحسن الاستقبال عبر تهيئة مساحات خضراء ووضع مقاعد ومرافق صحية، بالإضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية لتوفير تجربة انتظار ممتعة.
وأشار البلاغ إلى أنه إلى حين استكمال هذا المشروع المهيكل المرتقب في نهاية سنة 2024، يوفر المكتب حاليا لهذه الفئة من زوار المطار مواقف سيارات واسعة وآمنة، مجهزة بمصاعد ومرافق صحية يمكنها استيعاب 4075 عربة، وكذا مسارات للتوقف السريع يسهل التعرف والوصول إليها وشاشات عرض لمواعيد الرحلات، مبرزا أنه يتم توجيه المسافرين ومنتظريهم إلى هاته المساحات بفضل علامات تشوير ملائمة.
ويقوم المكتب الوطني للمطارات بتعزيز هذه التدابير خلال فترات الذروة (أجهزة توزيع المياه والمشروبات، الطاولات، الكراسي والمظلات).
وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يترجم اهتمام المكتب الدائم بالاستجابة بصورة متواصلة لانتظارات زبنائه بما يكفل متطلبات جودة الخدمات وحسن الاستقبال.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
فضاء انتظار المسافرين أو وداعهم في شكله الحالي لا يعكس أبدا التطورات التي يشهدها المغرب. هناك ملاحظات أبرزها: يوجد فقط كرسي واحد لثلاثة أشخاص أمام كل من بابي الخروج .المظلات فوق مسار الخروج فقط. دورات المياه متعفنة بشكل لا يصدق والرائحة الكريهة تخنق الأنفاس. لا توجد لا مقاهي ولا كراسي ولا أي شيء. اصحاب الطاكسيات هناك كانهم في اسطبل. صراخ وكلام نابي وهندام غير مشرف. حاملي الأمتعة يجيدون التسول وبخاصة اتجاه الأجانب. فوضى عارمة في غياب شبه تام لعناصر الأمن. هناك ايضاً بعض الغرباء في موقف السيارات بعضهم يتعاطى للتسول.
صالات vip صغيرة جدا ولاتقدم وجبات يشفع لها ان تكون ضمن vip sallons بمطار محمد الخامس.تخيل في شهر يوليوز بعد عيد الاضحى لم يكن عندهم حليب ويقدمون قهوة سوداء بلاحليب ..قلت لهم اجلبوا بقرة لحلبها هههههههه
يجب تغيير المسؤول بتسجيل الأمتعة وقاعة الاركاب بمطار ورزازات لأنه لا يحترم الركاب وغير مؤدب
مشكل المرافق أصبح عاما. خصوصا المرافق الصحية تصور معي كل شوارعنا بالمدن الكبيرة لا تتوفر على مراحيض. قرب البرلمان تجد أحيانا روائح البول وأشياء أخرى أستحي من ذكرها.وحتى مقاب نا لم تنجو من المقابل و……
Bonne initiative c’est l’image d’entrée à casa exactement le manque de tout
إعادة هيكلة شاملة للفضاء الخارجي للمطار افضل قرار
صراحة مطار لا يستحق حمل اسم الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله فوضى عارمة و خدمات منعدمة و اوساخ ، رائحة البول , التسول ، النقل السري بالإضافة إلى فوضى الطاكسيات و سماسرة و نصابة يتقمسون دور وكالات كراء السيارات كل هده المظاهر امام و بمباركة السلطات لكم اهم الملاحظات:
– غياب المراحيض و الكراسي و المضلات و ترقيم أماكن ركن السيارات موقف t2 غير موجوده
-مراحيض حالة كارثية موقف t2
– علامات التشوير موقف t2 بداءية حراس الموقف دون المستوى و الات التداكر دخول الموقف دائما معطلة لكي تدخل من دخول موقف t2 longue durée ويتم استخلاص المبلغ بكتير لزيادة مداخيل الموقف و ابواب المدخل حديدية بداءية متسخة لا تليق بمطار دولي أتمنى أن يقوم السيد الوالي بزيارة مفاجئة للوقوف على الحقيقه انا بحكم غيرتي على بلدي و الجهود التي يقوم بها الملك محمد السادس نصره الله و ايده على جميع المستويات فيجب القطع مع هاته المظاهر ونحن مقبلون على تنظيم اكبر حدت رياضي عالمي