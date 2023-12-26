تقديم المساعدة لـ 44 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2023-12-26 / 17:31
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هبة بريس

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأن عناصر وحدة تابعة للقوات المسلحة الملكية، مكلفين بمراقبة الساحل، اعترضوا، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر، على بعد 120 كلم شمال الداخلة، قاربا مطاطيا على متنه 44 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 13 إمرأة وثلاثة قاصرين، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح البلاغ أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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