بنسعيد يكشف دعم القطاع السينمائي بأزيد من 241 مليون درهم

2023-12-26 / 17:06
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هبة بريس

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أنه تم خلال السنة الجارية دعم القطاع السينمائي بما مجموعه 241.09 مليون درهم.

وأوضح الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا الدعم موزع على 75 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي الوطني، و116 مليون درهم لدعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب بعد رفع نسبة دعم الإنتاج الأجنبي من 20 في المائة إلى 30في المائة وهو ما أسهم في رفع الميزانية المستثمرة في المغرب من طرف المنتجين الأجانب، إلى مليار درهم.

كما يحرص المركز، يردف الوزير، على رقمنة خدماته الإدارية بهدف تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قصد جذب مزيد من الاستثمارات.

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