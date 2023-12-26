مرة أخرى.. انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في غزة

2023-12-26 / 16:41
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل”، الثلاثاء، انقطاعا كاملا لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، وذلك للمرة الرابعة منذ بدء الحرب.

وقالت الشركة في بيان: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت مع قطاع غزة الحبيب، بسبب استمرار العدوان”.

وأضافت: “طواقمنا الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية”.

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