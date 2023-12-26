مشاركة اللاعبين المغاربة في الكان تقلق الأندية الإسبانية

مع اقتراب نهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، تخشى الأندية الإسبانية في بطولة “لاليغا”، وعددها 16 ناديا، أن تفقد ما مجموعة 33 لاعبا إفريقيا وردت أسماؤهم في اللاوائح الأولية لمنتخبات بلدانهم.

ولا يشكل “الكان” أي هاجس لأربعة أندية فقط في “لاليغا” هي ريال مدريد، برشلونة، خيطافي وأوساسونا، وهي الأندية التي لا تضم أي لاعب إفريقي معني بكأس الأمم الإفريقية، في حين أن الأندية الأخرى تضم بين صفوفها لاعبين أفارقة بنسب متفاوتة.

وتؤكد تقارير إعلامية إسبانية أن المنتخب المغربي أكثر المنتخبات الإفريقية التي ستسحب لاعبيها من بطولة “لاليغا” خلال بطولة “الكان”، حيث تضم اللائحة الموسعة التي حددها المدرب وليد الركراكي 7 لاعبين هم: عبد الكبير عبقار (ألفيس) – شادي رياض (بتيس) – سليم أملاح (فالنسيا) – يوسف النصيري (إشبيلية) – عبد الصمد الزلزولي (بتيس) – منير الحدادي (لاس بالماس) – إلياس أخوماش (فياريال).

وفي حال تقلصت اللائحة فإن المنتخب المغربي قد يعتمد على 5 لاعبين على الأقل، وهم: النصيري – الزلزولي – أملاح – عبقار – رياض.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp