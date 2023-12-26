السجن من 10 الى 5 سنوات.. تأييد الأحكام الصادرة بحق “عصابة البيتكوين”

2023-12-26 / 14:34
2
هبة بريس - البيضاء

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، الأحكام الصادرة في حق المتهمين فيما يعرف بـ”عصابة البيتكوين”.

وقضت المحكمة، بالحكم 10 سنوات سجنا نافذا في حق الشرطي المتهم، بينما وزعت 7 سنوات سجنا نافذا على 3 متهمين آخرين، وادانت المتهم الرابع والمتهمة الخامسة ب5 سنوات حبسا نافذا.

كما قضت المحكمة، بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي الدعوى العمومية التابعة قضت بتعويض قدره 200 الف درهم.

هذا وتعود تفاصيل القضية، الى متابعة 5 متهمين ضمنهم شرطي وسيدة، بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، بالإضافة إلى السرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة وغيرها من التهم

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش : السلطات تمنع مسيرة لمتضرري زلزال الحوز

مراكش : السلطات تمنع مسيرة لمتضرري زلزال الحوز

2023-12-26 / 15:29
Photo of إنجاز أزيد من 374 محضرا لمخالفات السير والجولان خلال 2023

إنجاز أزيد من 374 محضرا لمخالفات السير والجولان خلال…

2023-12-26 / 14:45
Photo of “الابتزاز الجنسي” يجر 182 شخصا للاعتقال خلال سنة 2023

“الابتزاز الجنسي” يجر 182 شخصا للاعتقال خلال سنة 2023

2023-12-26 / 13:34
Photo of في أول جلسة علنية.. والدي الشاب بدر: “نطالب بالإعدام في حق المتهمين” + “فيديو”

في أول جلسة علنية.. والدي الشاب بدر: “نطالب بالإعدام…

2023-12-26 / 12:47
Photo of الأمن يحجز 81 طن من مخدر الحشيش و5 كلغ من “البوفا” خلال 2023

الأمن يحجز 81 طن من مخدر الحشيش و5 كلغ…

2023-12-26 / 12:33
Photo of الأمن يتوصل بحوالي 20 مليون اتصال نجدة خلال سنة 2023

الأمن يتوصل بحوالي 20 مليون اتصال نجدة خلال سنة…

2023-12-26 / 11:58
Photo of “التنسيق الوطني” يواصل مقاطعته الأقسام الدراسية ويخوض إضرابا لـ4 أيام

“التنسيق الوطني” يواصل مقاطعته الأقسام الدراسية ويخوض إضرابا لـ4…

2023-12-26 / 10:29
Photo of مهددا صاحبها بـ”سيف”.. لص يسرق سيارة أجرة بالبيضاء والأمن ينجح في إيقافه + “فيديو”

مهددا صاحبها بـ”سيف”.. لص يسرق سيارة أجرة بالبيضاء والأمن…

2023-12-26 / 09:49
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-12-26 / 09:04
Photo of حيار .. 1200 طفل مصاب بالتوحد يتابعون دراستهم

حيار .. 1200 طفل مصاب بالتوحد يتابعون دراستهم

2023-12-25 / 23:24

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق