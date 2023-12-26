غاتوزو يفرض برنامجا تدريبيا صارما على حارث وأوناحي

غاتوزو يفرض برنامجا تدريبيا صارما على حارث وأوناحي

2023-12-26 / 13:53
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فرض الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، برنامجا تدريبيا صارما على لاعبيه خلال عطلة نهاية العام الميلادي، ومن بينهم نجما المنتخب المغربي أمين حارث وعز الدين أوناحي.

وقال موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، نقلًا عن موقع “لا بروفونس”، أن جينارو غاتوزو قرر إخضاع كل اللاعبين لبرنامج تدريبي خاص، حتى لا يعودوا إلى التدريبات بلياقة بدنية سيئة، من خلال القيام بتمارين منزلية، مع القيام بحصص جري طويلة للحفاظ على لياقتهم البدنية، وقدرتهم على التحمل.

وأضاف الموقع الفرنسي، أن البرنامج التدريبي الذي أعطي للاعبين كان بإشراف من المعدين البدنيين، بمن فيهم اللاعبين الذين يقضون العطلة حاليًّا خارج فرنسا، وفي مقدمتهم الدولي المغربي حارث الذي يقضي عطلته في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويشار الى أن أولمبيك مارسيليا مهدد بفقدان خدمات 9 لاعبين أفارقة من بينهم الدوليين المغربيين أمين حارث وعز الدين أوناحي، خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023”.

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