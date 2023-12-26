أذربيجان تعلن طرد دبلوماسييْن فرنسييْن

2023-12-26 / 14:10
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هبة بريس - وكالات

أعلنت أذربيجان، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسيَّين فرنسيَّين بسبب أنشطة “تتعارض مع وضعهما”، في سياق التوترات بين البلدين بشأن دعم باريس لأرمينيا.

واستُدعيت السفيرة الفرنسية آن بويون إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية لإبلاغها “باحتجاج شديد على تصرّفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي”، حسبما أفادت الوزارة في بيان، مضيفة أنّه يجب على هذين الدبلوماسيَّين مغادرة أذربيجان خلال 48 ساعة.

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‫3 تعليقات

  1. التواجد الفرنسي في اي بلد يعتبر فيروس ينخر الجسد فكل الدول التي تسمح بالتواجد الفرنسي لن تحقق اي ازدهار

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  3. نهاية الوجود الفرنسي و انهيار ديبلوماسيتها مسألة وقت فقط! الكل أصبح يعلم من هم، و ما يفعلون من خلال إطلاق الفتن أينما حلوا! و الدليل دور فرنسا في كل الثوراث العربية، ناهيك عن استغلالها البشع لثروات إفريقيا

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