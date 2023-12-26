أذربيجان تعلن طرد دبلوماسييْن فرنسييْن

هبة بريس - وكالات

أعلنت أذربيجان، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسيَّين فرنسيَّين بسبب أنشطة “تتعارض مع وضعهما”، في سياق التوترات بين البلدين بشأن دعم باريس لأرمينيا.

واستُدعيت السفيرة الفرنسية آن بويون إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية لإبلاغها “باحتجاج شديد على تصرّفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي”، حسبما أفادت الوزارة في بيان، مضيفة أنّه يجب على هذين الدبلوماسيَّين مغادرة أذربيجان خلال 48 ساعة.

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