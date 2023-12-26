“الابتزاز الجنسي” يجر 182 شخصا للاعتقال خلال سنة 2023
هبة بريس
سجلت الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي خلال سنة 2023 زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية.
وحسب بلاغ للمديرية، فقد بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.
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3 تعليقات
هناك بعض البشر ومعضمهم مراهقين في عقولهم جتت بلا ضمائر نسال الله العلي القدير ان يبعدهم عن طريق كل متق وعن كل انسانة محترمة ولابد من محاربتهم
المجتمع ككل كبارا وصغارا لم يعد هناك الاحترام المتبادل اصبحنا نعيش كاننا في غابة حيوان بلا قوانين ولا مراعات الحرومات عند البعض طبعا مع اننا في بلد اسلامي كفانا اجرام وعنف واغتصابات ضد المراة التي هي اختك امك ابنتك جدتك خالتك عمتك
نصيحة لكل من تعرضت لمتل هدا العنف يجب بالادلاء بالمجرم حتى ياخد جزائه من العدالةت