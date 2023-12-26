فرنسا.. إيقاف المشتبه به بقت.ل أم وأطفالها الأربعة في باريس

هبة بريس - وكالات

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، أنه تم توقيف رب أسرة يشتبه في قيامه بقتل أم وأولادها الأربعة، والذين عثر على جثثهم داخل شقة في بلدة مو الواقعة قرب باريس.

وقال مصدر آخر في الشرطة الفرنسية، إن الرجل معروف بسبب أعمال عنف أسري أخرى واضطرابات نفسية.

وقال مدعي الجمهورية في المدينة جان-باتيست بلادييه في بيان صحافي، إنه في يوم عيد الميلاد، “حوالي الساعة 21,00 عثر على جثث خمسة أشخاص في شقة تقع في مو، بعد أن تم إصدار تنبيه من قبل الأقارب الذين شعروا بالقلق بشأن عدم استجابة شاغلي المبنى”.

والضحايا هم أم وأولادها البالغة أعمارهم تسعة أشهر وأربعة أعوام وسبعة أعوام وعشرة أعوام.

وبحسب مصدر مقرب، فإنّ الأم البالغة من العمر 35 عاما وأولادها قتلوا بالسلاح الأبيض.

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