في أول جلسة علنية.. والدي الشاب بدر: “نطالب بالإعدام في حق المتهمين” + “فيديو”

2023-12-26 / 12:47
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هبة بريس - البيضاء

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب بدر دهسا بمنطقة عين الدياب.

وقدم أمام أنظار المحكمة، 5 متهمين، 4 منهم متابعون بتهم القتل مع سبق الاصرار والترصد والسرقة الموصوفة، فيما يتابع متهم خامس بتهمة المساعدة على محاولة الفرار خارج أرض الوطن.

وفي هذا الصدد، أكدت والدة الشاب بدر على ثقتها بالقضاء المغربي، مطالبة بتقديم أقصى العقوبات في حق المتهمين وهو “الإعدام” .

وأضافت والدة الراحل بدر، أن عائلات المتهمين حاولوا شراء تنازلها بالأموال والعقارات حيث عرضوا عليها مبلغ 500 مليون سنتيم، مشددة على أن روح وحق ابنها لا تقدر بثمن ولا تنازل عنها.

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