فالنسيا يراسل الجامعة للسماح ببقاء أملاح

راسلت إدارة نادي فالنسيا الإسباني، الجامعة الملكية لكرة القدم، من أجل الابقاء على لاعبها الدولي ، سليم أملاح.

ونقلاً عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة فالنسيا طلبت من الجامعة السماح لأملاح بالبقاء حتى الثاني من يناير القادم، ليُعزّز اللاعب المغربي، خطوط الفريق أمام فياريال.

وطالب النادي بتمكينه من حضور أملاح حتّى خوض مواجهة الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، بدلاً من التحاقهِ مبكرا بالمعسكر التدريبي الذي سيخوضه “الأسود”، مطلع السنة الجارية.

وبهذا القرار أضحى من المرجح، أن يغيب أملاح عن الأيام الأولى من معسكر المنتخب ، استعدادا لمسابقة كأس أمم أفريقيا بالكوت ديفوار.

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