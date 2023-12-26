سليم كرافاطا يطرح جديده الفني “نبغيك”
القسم الفني: هبة بريس
طرح الفنان المغربي سليم البناني المعروف ب “كرافاطا” جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
ونشر الفنان المغربي “بوسط” ترويجي لعمله الجديد الذي يحمل عنوان “نبغيك”، مرفوق بتعليق جاء فيه “نبغيك الآن على يوتيوب”.
وجدير بالذكر أن “نبغيك” لاقت صدى طيب وتفاعل كبير من طرف الجمهور المغربي، كما استطاعت تحقيق مشاهدات عالية فضلا عن تصدرها الطوندوس المغربي.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
” من الصندوق بدون كرافاطا ” كلمة نبغيك بدون كرافاطا “ما تقوليش كلمة نبيغك أغنية من أول ألبوم النسخة الأولى 1988 و العكس صحيح مع نينا تقدم الشاب نصرو بصورة كاسيط هذه المرة بالكرافاطا نبغيك انا نبغيك .. نبغيك انا نبغيك ماتقوليش نتفارق لوكان غير يوم مانشوفكش قلبي يضايق نبغيك انا نبغيك ماتقوليش نتفارق لوكان غير يوم مانشوفكش قلبي يتضايق وعليك نخاف ومانريحش حتا نشوووفك لوكان ملبعيد نبغيك بزآاف وانا ماقدرت آه علا عدابك كل يوم يزيد .. كل يوم يزيد .. نبغيك انا نبغيك ماتقوليش نتفارق .. لوكان غبر يوم مانشوفكش قلبي يتضايق .. نبغيييك انا نبغيييك ماتقوليش نتفارق .. لوكان غبر يوم مانشوفك قلبي يتصايق .. كيفاه ننسا العشرى ونعشق وحد اخرى .. وانا مجرووح وانا مجرووح .. من غيرك انتيا ماعندي فالدنيا .. وين اروح انا وين اروووح .. وييين ارووووح .. نبغيك انا نبغيك ماتقوليش نتفارق .. لوكان يوم مانشوفكش قلبي يتضايق .. حبنا اللي فوتناه جآمي ننساه .. مهما يكون مهما يكون .. وآلفتك عمري عندي غير انتي .. من الصندوق أيضاًعبد الرحمان الجلطي.. يا مولات الخمار ذكريات جميلة مع هذه الاغنية حين تلتقي الكلمات الجميلة مع اللحن الجميل دالك هو الإبداع الفني من الجيل الذهبي كنت تنسمعها في تمانينات لما كان محتوى الأغنية هادف أوغنية جميلة جدا عبد الرحمان جلطي فنان كبير تحياتي من مدينة الناظور الريف
سلام الله ،صلي علي الحبيب المصطفي،،،قد تحصل علي العنوام، ،،ولكنك لن تحصل علي ما كاتبات عنه ،، اكيد،، ع ،، لأنه نصيب ..