سليم كرافاطا يطرح جديده الفني “نبغيك”

2023-12-26 / 14:17
1
القسم الفني: هبة بريس

طرح الفنان المغربي سليم البناني المعروف ب “كرافاطا” جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ونشر الفنان المغربي “بوسط” ترويجي لعمله الجديد الذي يحمل عنوان “نبغيك”، مرفوق بتعليق جاء فيه “نبغيك الآن على يوتيوب”.

وجدير بالذكر أن “نبغيك” لاقت صدى طيب وتفاعل كبير من طرف الجمهور المغربي، كما استطاعت تحقيق مشاهدات عالية فضلا عن تصدرها الطوندوس المغربي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد يكشف دعم القطاع السينمائي بأزيد من 241 مليون درهم

بنسعيد يكشف دعم القطاع السينمائي بأزيد من 241 مليون…

2023-12-26 / 17:06
Photo of بسبب استغلال اسم والدته.. سعد لمجرد يقوم بهذا التصرف

بسبب استغلال اسم والدته.. سعد لمجرد يقوم بهذا التصرف

2023-12-26 / 12:59
Photo of شهرزاد عكرود :” قلبي فيه حزن ماشي عادي ولكن كنحاول نضحك”

شهرزاد عكرود :” قلبي فيه حزن ماشي عادي ولكن…

2023-12-26 / 11:40
Photo of “السيرك الدولي الكبير ALIS جولة 2024 ” يستعد لإبهار المغرب

“السيرك الدولي الكبير ALIS جولة 2024 ” يستعد لإبهار…

2023-12-26 / 11:40
Photo of انتحل إسمه من أجل النصب.. سعد لمجرد يحذر متابعيه

انتحل إسمه من أجل النصب.. سعد لمجرد يحذر متابعيه

2023-12-26 / 11:08
Photo of مهرجان دار الفن بفاس يكرم الفنان جمال العبابسي

مهرجان دار الفن بفاس يكرم الفنان جمال العبابسي

2023-12-26 / 10:13
Photo of لطيفة رأفت تؤكد زواجها السابق بالملقب “اسكوبار الصحراء”

لطيفة رأفت تؤكد زواجها السابق بالملقب “اسكوبار الصحراء”

2023-12-26 / 09:30
Photo of البنج يفرج عن ألبوم غنائي يوم ذكرى ميلاد نجله

البنج يفرج عن ألبوم غنائي يوم ذكرى ميلاد نجله

2023-12-25 / 17:44
Photo of أصالة تستقبل حفيدتها الأولى “جيهان”

أصالة تستقبل حفيدتها الأولى “جيهان”

2023-12-25 / 17:22
Photo of لينا أكدور تطلق علامة تجارية خاصة بمستحضرات التجميل

لينا أكدور تطلق علامة تجارية خاصة بمستحضرات التجميل

2023-12-25 / 13:14

تعليق واحد

  1. ” من الصندوق بدون كرافاطا ” كلمة نبغيك بدون كرافاطا “ما تقوليش كلمة نبيغك أغنية من أول ألبوم النسخة الأولى 1988 و العكس صحيح مع نينا تقدم الشاب نصرو بصورة كاسيط هذه المرة بالكرافاطا نبغيك انا نبغيك .. نبغيك انا نبغيك ماتقوليش نتفارق لوكان غير يوم مانشوفكش قلبي يضايق نبغيك انا نبغيك ماتقوليش نتفارق لوكان غير يوم مانشوفكش قلبي يتضايق وعليك نخاف ومانريحش حتا نشوووفك لوكان ملبعيد نبغيك بزآاف وانا ماقدرت آه علا عدابك كل يوم يزيد .. كل يوم يزيد .. نبغيك انا نبغيك ماتقوليش نتفارق .. لوكان غبر يوم مانشوفكش قلبي يتضايق .. نبغيييك انا نبغيييك ماتقوليش نتفارق .. لوكان غبر يوم مانشوفك قلبي يتصايق .. كيفاه ننسا العشرى ونعشق وحد اخرى .. وانا مجرووح وانا مجرووح .. من غيرك انتيا ماعندي فالدنيا .. وين اروح انا وين اروووح .. وييين ارووووح .. نبغيك انا نبغيك ماتقوليش نتفارق .. لوكان يوم مانشوفكش قلبي يتضايق .. حبنا اللي فوتناه جآمي ننساه .. مهما يكون مهما يكون .. وآلفتك عمري عندي غير انتي .. من الصندوق أيضاًعبد الرحمان الجلطي.. يا مولات الخمار ذكريات جميلة مع هذه الاغنية حين تلتقي الكلمات الجميلة مع اللحن الجميل دالك هو الإبداع الفني من الجيل الذهبي كنت تنسمعها في تمانينات لما كان محتوى الأغنية هادف أوغنية جميلة جدا عبد الرحمان جلطي فنان كبير تحياتي من مدينة الناظور الريف
    سلام الله ،صلي علي الحبيب المصطفي،،،قد تحصل علي العنوام، ،،ولكنك لن تحصل علي ما كاتبات عنه ،، اكيد،، ع ،، لأنه نصيب ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق