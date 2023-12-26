سليم كرافاطا يطرح جديده الفني “نبغيك”

القسم الفني: هبة بريس

طرح الفنان المغربي سليم البناني المعروف ب “كرافاطا” جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ونشر الفنان المغربي “بوسط” ترويجي لعمله الجديد الذي يحمل عنوان “نبغيك”، مرفوق بتعليق جاء فيه “نبغيك الآن على يوتيوب”.

وجدير بالذكر أن “نبغيك” لاقت صدى طيب وتفاعل كبير من طرف الجمهور المغربي، كما استطاعت تحقيق مشاهدات عالية فضلا عن تصدرها الطوندوس المغربي.

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