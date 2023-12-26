لاعبو المنتخب المغربي يسيطرون على التشكيلة المثالية الإفريقية
كشف موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، عن التشكيلة المثالية لقارة أفريقيا لسنة 2023.
وعرفت التشكيلة، سيطرة مغربية بتواجد 4 لاعبين مغاربة، هم ياسين بونو في حراسة المرمى، ثم أشرف حكيمي ونايف أكرد في مركز الدفاع، إضافة إلى سفيان أمرابط في خط الوسط.
وضمت تشكيلة السنة، كلا من الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، ثم النيجيري فيكتور أوسيمين، والغاني محمد قدوس.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
كل التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي..
عناصر المنتخب الوطني المغربي أقوى تشكيلة ..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
O fen nesaw lkhanous b nessiri
Saraha yestahlo dakchy lach
Mebrouk 3lihom o tebarklah 3lihom
المغرب ولا منتخب قوي عربيا و إفريقيا
بغينا نشوفهم ف صورة افضل في هذا الكان