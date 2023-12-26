لاعبو المنتخب المغربي يسيطرون على التشكيلة المثالية الإفريقية

كشف موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، عن التشكيلة المثالية لقارة أفريقيا لسنة 2023.

وعرفت التشكيلة، سيطرة مغربية بتواجد 4 لاعبين مغاربة، هم ياسين بونو في حراسة المرمى، ثم أشرف حكيمي ونايف أكرد في مركز الدفاع، إضافة إلى سفيان أمرابط في خط الوسط.

وضمت تشكيلة السنة، كلا من الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، ثم النيجيري فيكتور أوسيمين، والغاني محمد قدوس.

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