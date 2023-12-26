ترامب: “آمل لبايدن التعفن في الجحيم بمناسبة عيد الميلاد”

2023-12-26 / 11:45
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هبة بريس - وكالات

تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة غير عادية بمناسبة عيد الميلاد للعديد من الأشخاص الذين “يتطلعون إلى تدمير الأمة”، أن “يتعفنوا في الجحيم”.

وفي عدة رسائل نشرها على منصة Truth Social هاجم ترامب الرئيس جو بايدن والمستشار الخاص جاك سميث ومعارضين سياسيين آخرين، من بينهم زعماء العالم والأشخاص الذين يؤيدون استخدام السيارات الكهربائية.

وكتب ترامب: “عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك جو بايدن المحتال، وجاك سميث المختل.. وزعماء العالم، الطيبين منهم والأشرار، ولكن لا أحد منهم شرير و”مريض” مثل البلطجية الموجودين داخل بلادنا الذين، بحدودهم المفتوحة، والتضخم، والاستسلام في أفغانستان، والاحتيال، والضرائب المرتفعة، لا استقلال في الطاقة، المثلية في الجيش، وروسيا/أوكرانيا، وإسرائيل/إيران، وكل جنون السيارات الكهربائية، وأكثر من ذلك بكثير، يتطلعون إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت عظيمة ذات يوم. آمل أن يتعفوا في الجحيم.. ميلاد مجيد مرة أخرى”.

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