“السيرك الدولي الكبير ALIS جولة 2024 ” يستعد لإبهار المغرب
ابتداء من شهر يناير 2024، يستعد السيرك الدولي الكبير ALIS للكشف عن أدائه الفني في العديد من مدن المملكة المغربية، منها مراكش والرباط والدار البيضاء، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والاتصال.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 12 و28 يناير 2024، تعتزم الشركة المرموقة Le Cirque World’s Top Performers تقديم السيرك الدولي الكبير ALIS الذي حظي بإعجاب أكثر من 330 ألف متفرج خلال 200 عرض نفذت تذاكره في مختلف أنحاء العالم، وسيقدم هذه السنة للجمهور المغربي فرصة الاستمتاع بنفس التجربة، ويتوقع أن يحقق نجاحا استثنائيا.
ويحتفل ALIS بوصوله التاريخي إلى المغرب كجزء من إنتاج مشهور من تنظيم LE CIRQUE TOP PERFORMERS، أكبر شركة سيرك معاصرة في أوروبا، حيث يجمع عرض ALIS على نفس المسرح نخبة من فناني السيرك الجديد في العالم، ويعد بتقديم أمسية رائعة مليئة بالعواطف، فضلا عن إبهار الحاضرين.
وستعرف الأمسية الكبرى مشاركة 24 فنانًا عالميًا، وأساتذة في أعمال البطولة المذهلة، حيث سيتجاوزون حدود الإمكانيات البشرية من خلال تقديم عروض تشمل البهلوانيين والمشي على الحبل المشدود، فضلا عن حضور الموسيقيين والكوميديين، حيث يقدم السيرك الدولي ALIS تميزًا عالميًا في التخصصات في العروض الجوية والأرضية.
يتمتع فنانو ALIS بسجل حافل لا مثيل له، حيث أبدعوا جنبًا إلى جنب Cirque Top Performers و Cirque du Soleil ومهرجان Monte-Carlo International Circus وشاركوا في أهم الإنتاجات الدولية في جميع أنحاء العالم، مما أهلهم للحصول على أرقى الجوائز في هذا المجال.
ويقدم الدولي الكبيرALIS عرضا مناسبا لجميع الفئات العمرية، كما يمزج بين تجربة غامرة مستوحاة من “Alice in Wonderland’ ، والأدب الخيالي في القرن التاسع عشر. وسيعيش الحاضرون رحلة خيالية لا تُنسى تمتد لحوالي ساعتين متواصلة، ويتمتعون بمشاهد في غياب تام للحيوانات.
التذاكر متوفرة على الموقع أسفله:
www.billetteries.ma
تعليق واحد
” حكاية السيرك بين الخيال و الواقع ” 1 ـ (حكاية شارلي شابلن في السيرك) يقولُ شارلي شابلن، أشهر كوميديّ في تاريخ السّينما: عندما كنتُ صغيراً، ذهبتُ برفقة أبي لمشاهدة عرضٍ في السّيرك، وقفنا في صفّ طويل لقطع التذاكر، وكان أمامنا عائلة مكوّنة من ستة أولاد والأم والأب، وكان الفقر بادياً عليهم، ملابسهم قديمة لكنها نظيفة، وكان الأولاد فرحين جداً وهم يتحدّثون عن السيرك، وبعد أن جاء دورهم، تقدّم الأبُ إلى شبّاك التذاكر، وسأل عن سعر البطاقة، فلما أخبره عامل شبّاك التذاكر عن سعرها، تلعثم الأب، وأخذ يهمس لزوجته، وعلامات الإحراج بادية على وجهه! فرأيتُ أبي قد أخرج من جيبه عشرين دولاراً، ورماها على الأرض، ثم انحنى والتقتها، ووضع يده على كتف الرجل وقال له: لقد سقطتْ نقودك! نظر الرّجلُ إلى أبي، وقال له والدموع في عينيه: شكراً يا سيّدي! وبعد أن دخلوا، سحبني أبي من يدي، وتراجعنا من الطابور، لأنه لم يكن يملك غير العشرين دولار التي أعطاها للرجل! ومنذ ذلك اليوم وأنا فخورٌ بأبي، كان ذلك الموقف أجمل عرضٍ شاهدته في حياتي، أجمل بكثير حتى من عرض السيرك الذي لم أشاهده! لطالما آمنتُ أنّ التربية بالقدوة لا بالتنظير، ولستُ أُقللُ من شأن النّصيحة والكلام، فأحياناً قصة نلقيها على مسامع الأولاد فيها من الدروس الكثير، وحديث نبويّ شريف نشرحه لهم نزيل من نفوسهم مفاهيم ونزرع أخرى، فلا بد من الكلام أحياناً.. لا بدّ أن يفهم الأولاد ما الخطأ الذي ارتكبوه … قوانين البيت، آداب الطعام، آداب الطريق، كل هذا لا غنى عن الكلام فيه، ولكن تبقى المواقف أبلغ أثراً، وأصدق من كلّ الكلام! . 2 ـ (عالم السيرك في سينما شعب) أول مشاركة لجميل راتب في فيلم أمريكي عام 1956 شارك الفنان الراحل جميل راتب في العديد من الأفلام الأجنبية خلال 70 عاما من مشواره الفني، بسبب اتقانه للغتين الفرنسية والإنجليزية وفي عام 1956 شارك جميل راتب في الفيلم الأمريكي “ترابيز” الذي تدور أحداثه داخل عالم السيرك، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول فتاة تعمل بالسيرك تشعر بالحيرة تجاه مشاعرها نحو إثنين من زملائها، الأول شاب أمريكي موهوب والثاني إيطالي أقل موهبة، لكنه وسيم ظهر جميل راتب بشخصية “ستيفان” أحد اللاعبين في السيرك، والصديق المقرب من لولا “جينا لولو برجيدا”، ومثل في الفيلم بثلاث لغات، حيث تحدث الإنجليزية والفرنسية، كما نطق بالعربية في حواره مع الممثل مينور واتسون .. الفيلم الثاني “أمير خان رجل السيرك” هندي المهرج دهوم3 .. مسك ختام 2013 .. والفيلم اللى طال انتظاره .. بعد دعايه استمرت قرابة 3 سنوات وجدل حول البطل والبطله وتاريخ العرض لم يعرض على سينما الشعب لأنها أغلقت هههه و أنزل على النت تحدى جديد يواجه الضابط ديكشت .. ولكن المرادى هيواجه الساحر ولاعب الخفه .. ساهير .. مع تحدى المستحيل لرجلين في جو الحركة والتشويق يرصد الفيلم قصة ساهر “أمير خان” رجل السيرك المتمكن. ساهر لديه رابطةٌ قويةٌ بوالده حيث إنه الذي قام بتدريبه. عليا “كاترينا كيف” امرأة جميلة وجذابة وزميلة ساهر في السيرك، لدى ساهر دافعٌ قويٌ للمضي قدمًا والانتقام لوفاة والده، لكن عن طريق سرقة مالك السيرك ظنًا منه أنه وراء مقتل والده. الساحر الغامض .. الذكى .. اللى بيسيطر عليه فكرة الانتقام وبس .. المتحدى .. كان دور رائع وادائه فيه كان ممتاز شخصية سامر : بالنسبالى دى كانت قنبلة الفيلم .. هو دة عامر بجد !! .. اداؤه لمريض التوحد ابهرنى .. منتهى البساطه والسلاسه والواقعيه .. انا صدقته وتعاطفت معاه وحبيته .. سامر الفتى العاشق اللى عايش فى مدينة احلامه .. المدفون ورا اسم ساهر ..