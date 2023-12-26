“السيرك الدولي الكبير ALIS جولة 2024 ” يستعد لإبهار المغرب

ابتداء من شهر يناير 2024، يستعد السيرك الدولي الكبير ALIS للكشف عن أدائه الفني في العديد من مدن المملكة المغربية، منها مراكش والرباط والدار البيضاء، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والاتصال.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 12 و28 يناير 2024، تعتزم الشركة المرموقة Le Cirque World’s Top Performers تقديم السيرك الدولي الكبير ALIS الذي حظي بإعجاب أكثر من 330 ألف متفرج خلال 200 عرض نفذت تذاكره في مختلف أنحاء العالم، وسيقدم هذه السنة للجمهور المغربي فرصة الاستمتاع بنفس التجربة، ويتوقع أن يحقق نجاحا استثنائيا.

ويحتفل ALIS بوصوله التاريخي إلى المغرب كجزء من إنتاج مشهور من تنظيم LE CIRQUE TOP PERFORMERS، أكبر شركة سيرك معاصرة في أوروبا، حيث يجمع عرض ALIS على نفس المسرح نخبة من فناني السيرك الجديد في العالم، ويعد بتقديم أمسية رائعة مليئة بالعواطف، فضلا عن إبهار الحاضرين.

وستعرف الأمسية الكبرى مشاركة 24 فنانًا عالميًا، وأساتذة في أعمال البطولة المذهلة، حيث سيتجاوزون حدود الإمكانيات البشرية من خلال تقديم عروض تشمل البهلوانيين والمشي على الحبل المشدود، فضلا عن حضور الموسيقيين والكوميديين، حيث يقدم السيرك الدولي ALIS تميزًا عالميًا في التخصصات في العروض الجوية والأرضية.

يتمتع فنانو ALIS بسجل حافل لا مثيل له، حيث أبدعوا جنبًا إلى جنب Cirque Top Performers و Cirque du Soleil ومهرجان Monte-Carlo International Circus وشاركوا في أهم الإنتاجات الدولية في جميع أنحاء العالم، مما أهلهم للحصول على أرقى الجوائز في هذا المجال.

ويقدم الدولي الكبيرALIS عرضا مناسبا لجميع الفئات العمرية، كما يمزج بين تجربة غامرة مستوحاة من “Alice in Wonderland’ ، والأدب الخيالي في القرن التاسع عشر. وسيعيش الحاضرون رحلة خيالية لا تُنسى تمتد لحوالي ساعتين متواصلة، ويتمتعون بمشاهد في غياب تام للحيوانات.

التذاكر متوفرة على الموقع أسفله:

www.billetteries.ma

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