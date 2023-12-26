“احتفالات نهاية السنة الميلادية” تقفز بأسعار الذهب

2023-12-26 / 11:25
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هبة بريس - القسم الاقتصادي

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا غير مسبوق، بسبب عطلة نهاية السنة الميلادية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة.

كما قفزت العقود الآجلة للذهب الأميركي بـ 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولار للأوقية.

هذا وتعرف محلات بيع الذهب والمجوهرات إقبالا ملحوظا، خلال نهاية السنة الميلادية.

ويوصي عدد من المتتبعين للشأن الاقتصادي، المواطنين، بتجنب اقتناء هذا المعدن النفيس، خلال هاته الفترة من السنة تجنبا لغلائه.

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