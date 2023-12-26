سياح أجانب يتوافدون على مراكش لقضاء عطلة “السنة الميلادية”

2023-12-26 / 10:56
3
هبة بريس - الرباط

بدأت وفود السياح الأجانب، تصل الى المدينة الحمراء، خلال الأيام الأخيرة، للاحتفال بنهاية السنة الميلادية.

وعرفت مدينة مراكش، خلال الأيام الأخيرة، رواجا سياحيا وتجاريا مهما، بسبب توافد سياح من مختلف دول العالم لقضاء هذه المناسبة السنوية.

ويجذب سحر وجمالية المدينة الحمراء، كل سنة سياحا أجانب من مشاهير وغيرهم، للقدوم والاستمتاع بعطلة نهاية السنة في أجواء مميزة.

هذا وياشر إلى إن عدد السياح الذين زاروا المغرب حتى متم نونبر الماضي، وصل إلى 13,2 مليون سائح، بزيادة بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات لوزارة السياحة، فقد تجاوز العدد المستوى المحقق على مدى عام 2019 بأكمله، حين وصل إلى 12,9 مليون.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “احتفالات نهاية السنة الميلادية” تقفز بأسعار الذهب

“احتفالات نهاية السنة الميلادية” تقفز بأسعار الذهب

2023-12-26 / 11:25
Photo of إصدار قانون المالية 2024 بالجريدة الرسمية

إصدار قانون المالية 2024 بالجريدة الرسمية

2023-12-25 / 23:07
Photo of بنك المغرب يعتمد منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف

بنك المغرب يعتمد منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف

2023-12-25 / 22:28
Photo of عقد الحكومة و”لارام” يتيح ربط مطار البيضاء بوجهات جديدة

عقد الحكومة و”لارام” يتيح ربط مطار البيضاء بوجهات جديدة

2023-12-25 / 18:56
Photo of وزارة السياحة تنفي اعتماد نظام أساسي جديد خاص بموظفيها

وزارة السياحة تنفي اعتماد نظام أساسي جديد خاص بموظفيها

2023-12-25 / 18:30
Photo of انطلاق مشروع بناء سد الخميسات.. تفاصيل الصفقة و الشركة الفائزة بها

انطلاق مشروع بناء سد الخميسات.. تفاصيل الصفقة و الشركة…

2023-12-25 / 16:21
Photo of امتيازات السوق المغربية تغري رجال أعمال من البرازيل للاسثتمار في المملكة

امتيازات السوق المغربية تغري رجال أعمال من البرازيل للاسثتمار…

2023-12-25 / 12:49
Photo of متجاهلة الجزائر.. إسبانيا تختار استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب

متجاهلة الجزائر.. إسبانيا تختار استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب

2023-12-23 / 12:30
Photo of المكتب الوطني للمطارات يحتفي ببلوغ مطار الناظور-العروي المليون مسافر

المكتب الوطني للمطارات يحتفي ببلوغ مطار الناظور-العروي المليون مسافر

2023-12-23 / 11:55
Photo of بنك المغرب.. أغلب المغاربة يفضلون “الكاش” على الأداء الإلكتروني

بنك المغرب.. أغلب المغاربة يفضلون “الكاش” على الأداء الإلكتروني

2023-12-23 / 09:52

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق