سياح أجانب يتوافدون على مراكش لقضاء عطلة “السنة الميلادية”

هبة بريس - الرباط

بدأت وفود السياح الأجانب، تصل الى المدينة الحمراء، خلال الأيام الأخيرة، للاحتفال بنهاية السنة الميلادية.

وعرفت مدينة مراكش، خلال الأيام الأخيرة، رواجا سياحيا وتجاريا مهما، بسبب توافد سياح من مختلف دول العالم لقضاء هذه المناسبة السنوية.

ويجذب سحر وجمالية المدينة الحمراء، كل سنة سياحا أجانب من مشاهير وغيرهم، للقدوم والاستمتاع بعطلة نهاية السنة في أجواء مميزة.

هذا وياشر إلى إن عدد السياح الذين زاروا المغرب حتى متم نونبر الماضي، وصل إلى 13,2 مليون سائح، بزيادة بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات لوزارة السياحة، فقد تجاوز العدد المستوى المحقق على مدى عام 2019 بأكمله، حين وصل إلى 12,9 مليون.

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