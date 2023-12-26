انتحل إسمه من أجل النصب.. سعد لمجرد يحذر متابعيه

نجلاء مزيان: هبة بريس

حذر النجم المغربي سعد لمجرد متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي من شخص ينتحل إسمه و صورته من أجل النصب على منظمي الحفلات و أصحاب الملاهي الليلية ..

وتقاسم “لمعلم” مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، صورة توثق محاولة منتحل اسم سعد لمجرد النصب على أحد المنظمين.

وارفق لمجرد الصورة بتعليق جاء فيه:”تنبيه، يمتحن شخصيتي أحد ما، ويشارك في أنشطة احتيالية مثل توقيع عقود وطلب الأموال، كونوا حذرين وحريصين”.

وواصل المتحدث ذاته قائلا:”يرجى ملاحظة أن هذا الشخص يستخدم الرقم 33788605037+ ، ويستخدم صورتي كصورة ملفه الشخصي أيضا”.

وفي سياق منفصل، أحيى النجم المغربي عدد من الحفلات بدولة الإمارات فضلا عن تصويره فيديو كليب جديده الفني المرتقب طرحه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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