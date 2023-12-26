انتحل إسمه من أجل النصب.. سعد لمجرد يحذر متابعيه

2023-12-26 / 11:08
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

حذر النجم المغربي سعد لمجرد متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي من شخص ينتحل إسمه و صورته من أجل النصب على منظمي الحفلات و أصحاب الملاهي الليلية ..

وتقاسم “لمعلم” مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، صورة توثق محاولة منتحل اسم سعد لمجرد النصب على أحد المنظمين.

وارفق لمجرد الصورة بتعليق جاء فيه:”تنبيه، يمتحن شخصيتي أحد ما، ويشارك في أنشطة احتيالية مثل توقيع عقود وطلب الأموال، كونوا حذرين وحريصين”.

وواصل المتحدث ذاته قائلا:”يرجى ملاحظة أن هذا الشخص يستخدم الرقم 33788605037+ ، ويستخدم صورتي كصورة ملفه الشخصي أيضا”.

وفي سياق منفصل، أحيى النجم المغربي عدد من الحفلات بدولة الإمارات فضلا عن تصويره فيديو كليب جديده الفني المرتقب طرحه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب استغلال اسم والدته.. سعد لمجرد يقوم بهذا التصرف

بسبب استغلال اسم والدته.. سعد لمجرد يقوم بهذا التصرف

2023-12-26 / 12:59
Photo of شهرزاد عكرود :” قلبي فيه حزن ماشي عادي ولكن كنحاول نضحك”

شهرزاد عكرود :” قلبي فيه حزن ماشي عادي ولكن…

2023-12-26 / 11:40
Photo of “السيرك الدولي الكبير ALIS جولة 2024 ” يستعد لإبهار المغرب

“السيرك الدولي الكبير ALIS جولة 2024 ” يستعد لإبهار…

2023-12-26 / 11:40
Photo of مهرجان دار الفن بفاس يكرم الفنان جمال العبابسي

مهرجان دار الفن بفاس يكرم الفنان جمال العبابسي

2023-12-26 / 10:13
Photo of لطيفة رأفت تؤكد زواجها السابق بالملقب “اسكوبار الصحراء”

لطيفة رأفت تؤكد زواجها السابق بالملقب “اسكوبار الصحراء”

2023-12-26 / 09:30
Photo of البنج يفرج عن ألبوم غنائي يوم ذكرى ميلاد نجله

البنج يفرج عن ألبوم غنائي يوم ذكرى ميلاد نجله

2023-12-25 / 17:44
Photo of أصالة تستقبل حفيدتها الأولى “جيهان”

أصالة تستقبل حفيدتها الأولى “جيهان”

2023-12-25 / 17:22
Photo of لينا أكدور تطلق علامة تجارية خاصة بمستحضرات التجميل

لينا أكدور تطلق علامة تجارية خاصة بمستحضرات التجميل

2023-12-25 / 13:14
Photo of نسرين طافش: “هذا سبب فشل زواج الفنانين”

نسرين طافش: “هذا سبب فشل زواج الفنانين”

2023-12-25 / 11:33
Photo of تتويج الفيلم المغربي “ميثاق” بجائزة أحسن إخراج في مهرجان “سينمكنة” بتونس

تتويج الفيلم المغربي “ميثاق” بجائزة أحسن إخراج في مهرجان…

2023-12-24 / 23:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق