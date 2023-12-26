أكادير : قرار ولائي يمنع حضور جمهور الوداد لقاء ناديه مع الحسنية

ع اللطيف بركة - هبة بريس

قرر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إدوتنان؛ سعيد أمزازي، منع جماهير نادي الوداد البيضاوي من التنقل لتشجيع فريقها خلال المباراة المؤجلة التي ستجمعه مع نادي حسنية أكادير يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري على أرضية ملعب “أدرار” بأكادير.

وحسب المعطيات المتوفرة٬ فقرار والي جهة سوس ماسة يأتي في سياق التدابير التي تقدم عليها السلطات المحلية بين الفينة والأخرى للحيلولة دون وقوع أحداث شغب بين جماهير الفرق المغربية، حيث تمنع جماهير الفريق الضيف من التنقل صوب مدينة الفريق المضيف.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp