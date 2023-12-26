أم وأطفالها الأربعة.. العثور على 5 جث.ت داخل شقة بباريس

2023-12-26 / 10:01
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية أنّه تمّ الإثنين، العثور على خمس جثث داخل شقة في بلدة “مو” الواقعة شرق العاصمة باريس، مشيرة إلى أنّ القضاء فتح تحقيقاً بجناية قتل.

وقال جان-باتيست بلادييه، المدّعي العام لبلدة مو، إنّ التحقيق في هذه القضية تسلّمته الشرطة القضائية في فرساي، مشيراً إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً نهار اليوم الثلاثاء للحديث عن هذه القضية.

وبحسب موقع “أكتو17” الإخباري، الذي كان أول من نشر نبأ هذه الواقعة، فإنّ الضحايا هم “امرأة وأطفالها الأربعة”.

وأضاف الموقع أنّ الأب البالغ من العمر 33 عاماً “متوارٍ عن الأنظار” وقوات الأمن تبحث عنه.

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