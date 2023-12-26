حصاد الدراجات.. التأهل للألعاب الأولمبية والبارالمبية وحضور وازن إفريقيا وعربيا

باحتلاله المركزين ال26 عالميا والثاني إفريقيا حسب الترتيب النهائي لسنة 2023، الصادر عن الاتحاد الدولي للدراجات، سيكون المنتخب المغربي حاضرا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 (26 يوليوز-11 غشت).

وهي المرة الرابعة على التوالي التي يخوض فيها المنتخب المغربي منافسات الألعاب الأولمبية بعد دورات لندن 2012 وريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 (أقيمت في 2021 جراء جائحة كوفيد 19).

فبفضل نتائجه المتميزة وحضوره الوازن في البطولة الإفريقية وفي الطوافات الدولية بعدد من بلدان القارة المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات ( أفريكا تور)، تمكن المنتخب المغربي مبكرا من تأمين تأهله إلى أولمبياد باريس، الذي تشارك فيه المنتخبات الـ 45 الأولى في التصنيف العالمي، بعد أن كان قد تأهل لبطولة العالم المجمعة، التي أقيمت في غلاسغو في الفترة ما بين 5 و13 غشت الماضي، والتي شارك فيها لأول مرة بأربعة أصناف وهي دراجة السباقات على الطريق والدراجة الجبلية ودراجة ذوي الهمم ( في وضعية إعاقة ) ثم دراجة سباق (بي إم إكس).

وعلى الصعيد الفردي يوجد حاليا متسابقان مغربيان ضمن

قائمة العشرة الأوائل في إفريقيا (إفريقيا تور – الاتحاد الدولي للدراجات)، وهما أشرف الدغمي (الثالث) وعادل العرباوي (الخامس).

فأشرف الدغمي، الذي قطع خلال سنة 2023 ما يزيد عن 54 ألف و700 كلم ، بات من اكبر نجوم الدراجة الإفريقية ولم يغب قط عن منصة التتويج سواء في المسابقات القارية أو الطوافات الدولية.

وبعد حجز بطاقتي التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن صنفي دراجة السباقات على الطريق ودراجة (بي إم إكس)، حجزت دراجة ذوي الهمم بدورها بطاقة التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وكان الدراج المغربي نديم لغموشي ، المقيم بلندن، قد توج بطلا لإفريقيا في صنف سباق دراجات ( بي إم إكس )، التي احتضنتها مدينة بولاوايو في زيمبابوي يومي رابع وخامس نونبر الماضي ، وحجز تلقائيا بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2004 ،وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدراجة المغربية في هذا الصنف.

وجاء التأهل المغربي لبارالمبياد باريس بعد موسم حافل بالإنجازات التي سجلها البطلان هيثم العمراوي ( صنف ج 1) ومحمد بوشفار ( صنف ج 2) المتوجين بالذهب في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالعاصمة الغانية أكرا في الفترة ما بين 8 و17 فبراير 2023 واحتلال المغرب المركز السابع عالميا.

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية للدراجات، كانت قد راهنت، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، على دراجة ذوي الهمم، قناعة منها بضرورة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لتشمل كافة تخصصات رياضة سباق الدراجات ومنها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بما ينسجم مع استراتيجيتها التي تروم تطوير الدراجة المغربية والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.

ومن أبرز المحطات التي تألقت فيها الدراجة المغربية خلال سنة 2023 الدورة الرياضية العربية بالجزائر ( 15-5 يوليوز 2023 ) التي حصدت فيها ذهبيتين في سباق ضد الساعة فردي بواسطة محسن الكورجي وحسب الفرق بواسطة الرباعي أشرف الدغمي ، محسن الكورجي ، عادل العرباوي وأسامة خافي، فضلا عن فضية السباق على الطريق حسب الفرق.

وتسيد أسود الدراجة دورة الألعاب الفرنكوفونية بكنشاسا (28 يوليوز- 6 غشت) بإحرازهم خمس ميداليات حيث توج الدراجان أشرف الدغمي ونصر الدين المعتوكي، على التوالي بالميداليتين الذهبية و الفضية لسباق الفردي عام، الذي جرى في مدار مغلق بعاصمة الكونغو الديمقراطية.

واحتكر المنتخب النسوي المغربي منصة التتويج في سباق الفردي عام سيدات باستحواذه على المراكز الأربعة الأولى للسباق.

فقد كسبت سلمى الحريري المعدن النفيس متقدمة على مواطنتيها شيماء الزكراوي، التي توجت بالفضة ثم وصال بوعبو التي نالت البرونز.

وخلال البطولة الإفريقية للسباقات على الطريق ، التي احتضنتها العاصمة الغانية أكرا أحرز المنتخب الوطني أربع ميداليات ، فضية نالها فريق الشبان في سباق ضد الساعة ( أشرف الكريمي-سعد آيت أقبور المهدي العرباوي-يوسف الغريسي )، وثلاث برونزيات أحرزها كل من أشرف الدغمي ( سباق على الطريق فردي عام) والمهدي الكريمي ( سباق فردي عام شبان) وبطلة إفريقيا على المضمار رجاء شاكر ( سباق ضد الساعة في فئة أقل من 23 سنة ).

ويوم ثالث يونيو 2023، الذي صادف الاحتفال باليوم العالمي للدراجة الهوائية، أهدت الشابة الواعدة رجاء شاكر المغرب ميدالية برونزية بطعم الذهب في سباق اختراق الضاحية أولمبي في فئة أقل من 23 سنة، ضمن منافسات البطولة الإفريقية للدراجات الجبلية التي أقيمت في جوهانسبورغ، بالنظر إلى قيمة المنافسات المتمرسات المحترفات بأندية أوروبية وجنوب إفريقية.

ويذكر أن رجاء شاكر أحرزت ألقابا إفريقية وعربية في السباقات على الطريق والمضمار وفي صنف الدراجات الجبلية ما يدل على أن إنجازاتها أكبر من سنها.

ويوم السبت الماضي 23 دجنبر توج منتخب الشبان المغربي بطلا للعرب في السباق العام على الطريق، في ختام منافسات البطولة العربية للسباقات على الطريق، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض من 16 إلى 23 دجنبر 2023 بمشاركة منتخبات 12 بلدا.

وتقدم المنتخب المغربي، المتكون من أشرف الكريمي وسعيد آيت أقبور والمهدي العرباوي ويحي بوركيلة، الذي رفع كأس البطولة وتوج بالميدالية الذهبية، على المنتخبين الجزائري (ميدالية فضية) والعراقي (ميدالية برونزية).

وعلى المستوى الفردي عام ظفر بالميدالية الذهبية أشرف الكريمي ، بينما أحرز الميدالية البرونزية مواطنه سعد آيت أقبور لتكون حصيلة المشاركة المغربية عشر ميداليات ، أربع ذهبيات وثلاث فضيات ومثلها من البرونز.

وفاز محسن الكورجي بذهبيتين من الأربع الاولى في سباق الفردي ضد الساعة، والثانية مع المنتخب الوطني للكبار في السباق على الطريق ضد الساعة حسب الفرق، والذي ضم أيضا المتسابقين أشرف الدغمي وعادل العرباوي والحسين الصباحي.

وأبلى الدراجون المغاربة البلاء الحسن في عدد من الطوافات الإفريقية حيث توجوا وبالعلامة الكاملة أبطالا للنسخة الرابعة من طواف الساحل بموريتانيا ( فاتح فبراير- خامس منه) وطواف البنين، إن على مستوى الترتيب العام الفردي أو حسب الفرق.

على الصعيد الفردي فاز بطواف البنين أشرف الدغمي بتصدره الترتيب العام واحتفاظه بالقميص الأصفر منذ الدورة الأولى، بالإضافة إلى فوزه بالقميص المخصص لأفضل متسابق إفريقي في الطواف، بينما توج المنتخب المغربي بلقب الطواف للمرة الثانية على التوالي.

ومن جهته، توج الدراج المغربي محسن الكورجي ، عن جدارة واستحقاق، بلقب الدورة 19 من طواف الكاميرون الدولي، بينما أنهى الفريق الوطني المغربي الطواف في المركز الثاني خلف منتخب رواندا، الذي يضم في صفوفه عناصر محترفة ومتمرسة.

ومن جانبه، توج المنتخب المغربي بطلا للدورة 34 من طواف بوركينافاسو ، التي أقيمت في الفترة ما بين 27 أكتوبر و5 نونبر2023 ، متقدما على المنتخب البوركينابي وفريق فلاندرز المحترف البلجيكي.

كما توج المنتخب المغربي للدراجات بلقب النسخة ال23 من الجائزة الدولية الكبرى “شانتال بيا ( 3-7 أكتوبر ) متقدما على المنتخبين الجزائري والرواندي .

وحافظ الفريق الوطني على ريادته للترتيب العام منذ المرحلة الأولى، التي جرت في مدار مغلق بمدينة كيبي ، وفاز بها الدراج المغربي أشرف الدغمي.

كما فاز الدراج المغربي محسن الكورجي يوم 8 أكتوبر بالنسخة الثانية من الجائزة الكبرى ” أونغولا”، التي أقيمت على هامش الدورة ال23 من الجائزة الدولية الكبرى “شانتال بيا”.

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