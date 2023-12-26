مهددا صاحبها بـ”سيف”.. لص يسرق سيارة أجرة بالبيضاء والأمن ينجح في إيقافه + “فيديو”

هبة بريس - البيضاء

في ظرف زمني وجيز، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من ايقاف شخص وإعادة سيارة أجرة كان بحوزته لصاحبها.

وفي تفاصيل الواقعة، كشف صاحب سيارة الأجرة، أن شخصا أوقفه ليلا، وطلب منه إيصاله إلى وجهة معينة، قبل أن يباغثه ب”سيف” ويأمره بمغادرة السيارة دون هاتف أو أوراق.

وأضاف صاحب “الطاكسي”، أن هجوم اللص أصابه بالذعر والهلع، مشيرا الى أنه توجه لمقهى قريب وطلب مساعدة المتواجدين بالمكان، الذي رافقوه الى أقرب سد أمني للابلاغ عن الواقعة.

بعدها، حلت عناصر الشرطة القضائية بالمكان واستمعت للمعني بالأمر، لتنجح في العثور عن سيارة الأجرة وايقاف اللص في وقت وجيز.

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