مهرجان دار الفن بفاس يكرم الفنان جمال العبابسي

القسم الفني: هبة بريس

يهدي مهرجان دار الفن الدولي للمسرح وفنون الفرجة بفاس، دورته الخامسة، التي ستقام من 28 إلى 31 دجنبر 2023، تحت شعار”فاس تتنفس مسرحا وفرجة” للممثل المسرحي، الذي تألق في كثير من الأعمال الفنان جمال العبابسي.

فبعد الفنان محمد تسولي في الدورة الأولى، بعبد الكريم برشيد في الثانية، والفنانة بشرى اهريش في الثالثة، فيما الرابعة تميزت بتكريمين رائعين للفنانين حسن مكيات وخديجة عدلي، ارتأت هذه الدورة ان تحتفي بأحد الوجوه البارزة في المجال المسرحي، وأيضا التلفزيوني والسينمائي،و هو الفنان جمال العبابسي عاشق المسرح بامتياز.

وتتميز هذه الدورة، ببرمجة غنية ومتنوعة، تضم بالخصوص، تقديم عروض مسرحية وطنية احترافية، وأخرى دولية ذات بعد أفريقي، فضلا عن ورشات تأطيرية، وماستر كلاس مع المخرج أمين ناسور، وغيرها.

وتسعى هذه التظاهرة المسرحية، منذ انطلاقها إلى المساهمة الفعالة والقوية، في تعزيز التنشيط الثقافي والفني المحلي والوطني، وجعل الفرجة المسرحية الهادفة وما يرافقها من فقرات موازية، محطة إبداعية للتربية وتطوير المهارات والكفاءات واكتشاف المواهب، وإزهار جيل جديد من الشباب.

يشار الى ان هذه الدورة، تقام بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، وبشراكة مع مجلس مقاطعة جنان الورد، ومجلس مقاطعة المرينيين وبشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس.

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