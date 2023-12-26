لطيفة رأفت تؤكد زواجها السابق بالملقب “اسكوبار الصحراء”
لطيفة رأفت تؤكد زواجها ب”اسكوبار الصحراء” و تنفي معرفتها بمتاجرته في المخدرات
قررت الفنانة المغربية لطيفة رأفت الخروج عن صمتها، بعد إقحام إسمها في قضية بارون المخدرات الملقب ب”المالي” و “اسكوبار الصحراء”.
وفتحت الفنانة المغربية قلبها لجمهورها عبر بث مباشر بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
ونفت رأفت الأخبار الرائجة حول خوضها تجربة الزواج ست مرات، مؤكدة أنها تزوجت ثلاث مرات، الأول كان مدير أعمالها، و الثاني هو بارون المخدرات، و الثالث هو والد طفلتها “ألماس”.
وسردت الفنانة المغربية تفاصيل لقائها وزواجها ب”اسكوبار الصحراء”،الذي دام 4 أشهر و 10 ايام حسب تعبيرها،نافية معرفتها بمتاجرته في المخدرات “قدم نفسو على أنه رجل أعمال و عندو شركات وبغى يستثمر فالمغرب وهادشي لي أكدوه أصدقاء مشتركين”.
وكشفت رأفت أن طلاقها من “المالي” كان بعد انتقالها للعيش معها في منزله بالدار البيضاء بفترة وجيزة، مشيرة أن حرصه على إقامة الحفلات الخاصة بشكل مستمر و شكها في بعض الأمور، عجل بطلبها طلاق الشقاق وكذا الاستغناء عن جميع مستحقاتها المادية.
وفندت الفنانة المغربية الأخبار الرائجة حول أن بارون المخدرات المثير للجدل هو من اشترى لها “الفيلا” التي تقطن بها حاليا، قائلة “الفيلا هادي ديالي أنا شريتها قبل مانعرفو”.
وطرحت المطربة المغربية مجموعة من التساؤلات التي تصب في منحى واحد هو ما الهدف وراء إقحام إسمها في مثل هذه القضايا،وتشويه سمعتها و صورتها التي طالما كانت وجها مشرفا لبلدها.
وفي الأخير، اعربت لطيفة رأفت عن استغرابها من الأشخاص الذين يتدخلون في حياتها و يشككون في نسب ابنتها “علاش بنت بيضة و زعرة”، مؤكدة أنها تشبه والدها الذي يرفض الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الإعلام.
وجدير بالذكر أن قضية “المالي” تصدرت محركات البحث و كذا انتباه الرأي العام، بعد إصدار القضاء قرار إيقاف رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري، و رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي و آخرون بتهم ثقيلة أبرزها المخدرات و تبييض الأموال.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
كل الدعم والمساندة للفنانة المقتدرة ومحبوبة الجماهير المغربية لطيفة رأفت..
ما الهدف وراء إقحام إسمها في مثل هذه القضايا
لماذا يريدون تشويه سمعتها و صورتها التي طالما كانت وجها مشرفا لبلدها
لطيفة رأفت فنانة كبيرة و تستحق كل الاحترام والتقدير
لي خدامين فالمخدرات دنيا كينصبو على الناس بشخصيات مزيفة
” هكذا تحول “تيك توك” إلى “كوكايين رقمي ” 1 ـ (أمينة خيري صحافية من اندبندت عربية تقول:) التعزيز العشوائي يقوي شوكة الإدمان والمنصة تقول إن مهمتها إلهام الإبداع وجلب الفرح “تيك توك” ليس مجرد فيديوهات قصيرة نجحت في تثبيت ما يزيد على مليار شخص أمام شاشاتهم النقالة، وهو ليس مجرد تطبيق ضمن تطبيقات التواصل الاجتماعي له ما له من مميزات تواصل وترفيه وفائدة وما عليه من محتوى قد يكون غير مناسب أو لائق. “تيك توك” وحش كاسر وقوة طاغية وتأثير غالب في نسبة معتبرة من سكان الكوكب. ويكفي أن هؤلاء السكان لم يعد لديهم الوقت أو الجهد الكافيين بعد الانتهاء من متابعة محتوى “تيك توك” لطرح السؤال المهم، ماذا فعل “تيك توك” بهم؟ وما أثر أفعاله في الجميع؟ الجميع يتعامل مع “تيك توك” من ثلاثة منطلقات لا رابع لها، إما صانع محتوى أو متابع للمحتوى أو يسمع عن المحتوى من آخرين. وصول عدد المستخدمين النشطين لـ”تيك توك” إلى مليار شخص يعني كثيراً، لا سيما أن هذا الرقم يعكس زيادة نسبتها 45 في المئة في عام واحد. 2 ـ (أفلام مصرية مقتبسة من السينما الأجنبية) 1 ـ تعرّف الجمهور على بطل الأحداث من الفيلم الأصلي “سكارفيس1983” باعتباره أحد اللاجئين الكوبيين النازحين إلى أمريكا من أجل تحسين مستواه المعيشي، فيما جاء في “الامبراطور” بأنه أحد المتهمين في اندلاع “ثورة الخبز” بفترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات عام 1977. وتدور قصة الفيلمان حول قصة صعود صعلوك من القاع إلى القمة بتجارة المخدرات، ويلعب أحمد زكي في الفيلم دور البطل من الفيلم الأصلي “توني مونتانا”، والذي جسّده ببراعة فائقة آل باتشينو، فيما تلعب رغدة زوجته أو النجمة ميشيل فايفر، بينما يجسّد محمود حميدة دور صديق “باتشينو” والذي لعب دوره الممثل ستيفن باور. 2 ـ جاء الفيلم مطابقاً للفيلم الأصلي في العديد من المشاهد، منها مشهد نجاة البطل وصديقة من محاولة تصفية جسدية إثناء إتمام إحدى صفقات المخدرات، لكن جاءت وفاة صديقهم الثالث بطريقة مختلفة هي “الجير الحي” في مركب بالنيل وليس بالمنشار الكهربائي في إحدى الشقق بالفيلم الأصلي، كذلك مشهد الشجار الذي نشب بين بطل الفيلم وزوجته في المطعم، بعد أن أجهضت جنينها منه لكراهيتها له، لكن أيضاً بفارق أن رغدة قدّمت “وصلة ردح” لأحمد زكي، عكس عتاب ميشيل فاريفر الراقي لآل باتشينو. البطل قتل أعز أصدقائه في الفيلم الأصلي بسبب إقامته علاقة مع شقيقته الصغرى، دون علمه بأنهم تزوجوا دون علمه، أما في “الإمبراطور” فقد قتل البطل صديقه لتوهمه بأنه على علاقة بزوجته. 3 ـ (أفلام سينمائية جمعت محمود حميدة وأحمد زكي) نشر الفنان محمود حميدة، صورة جمعته بالفنان الراحل أحمد زكي، عبر حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”، معلقا عليها “السند الأول”، وبالرغم بأن رصيدهما الفني المشترك ثلاثة أفلام سينمائية فقط، في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنهم يعتبروا من أبرز الأفلام في مسيرتهما الفنية. مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، كانت بداية محمود حميدة السينمائية في فيلم “الإمبراطور1990” أمام النجم الراحل أحمد زكي، واستطاع حميدة، أن يؤكد موهبته المميزة بتجسيده لشخصية “إبراهيم”، الذراع اليمنى لتاجر المخدرات “زينهم”، الذي جسد شخصيته أحمد زكي. شارك في بطولة الفيلم عدد من كبار الفنانين “رغدة، أبو بكر عزت، حسين الشربيني، عبدالله محمود ومحمد متولي” وكان أول الأفلام السينمائية التي يخرجها طارق العريان. لينطلق الفنان محمود حميدة بعد ذلك في مسيرته الفنية، مقدما عدد كبير من الأفلام السينمائية، التي تعاون من خلالها مع عدد كبار المخرجين والفنانين، وفي عام 1993، يأتي التعاون الثاني بين أحمد زكي ومحمود حميدة في السينما، ومع المخرج طارق العريان في ثاني تجاربه الإخراجية، بفيلم “الباشا”. في هذا الفيلم، قدم أحمد زكي شخصية ضابط شرطة الأداب ويدعى “حازم” وجسد محمود حميد شخصية “يوسف” صاحب إحدى الملاهي الليلية، وشارك في بطولة الفيلم كل من منى عبدالغني، ممدوح وافي وأشرف عبدالباقي. وفي عام 1995، يكون أخر تعاون سينمائي أحمد زكي ومحمود حميدة بفيلم “الرجل الثالث”، الذي شاركهما بطولته الفنانة ليلى علوي، ومن إخراج على بدرخان. وجسد “حميدة”، خلال احداث الفيلم شخصية تاجر مخدرات يدعى “رستم” يقرر الإستعانة بالطيار “كمال”، الذي جسد شخصيته أحمد زكي في تهريب المخدرات، وشارك في الفيلم محمد الصاوي وأحمد سامي عبدالله. واتضح لكثير ممن يتابعون السينما، أنه كانت تجمع “كيميا” خاصة بين الفنان محمود حميدة والفنان الراحل أحمد زكي، استطاعا من خلالها، تقديم ثلاث افلام سينمائية ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي حتى الأن. السؤال الذي حير المئات.. بعد أحمد زكي و محمود حميدة .. من هو الرجل الثالث! اشاهد الفيلم مراراً و تكراراً و في كل مره و مع مشهد النهاية يراودني نفس السؤال ، فإذا كان أحمد زكي هو الرجل الأول و محمود حميده هو الرجل الثاني فمن هو الرجل الثالث ! مشاهدة النسخة النهائية له راودهم نفس السؤال إذاً فمن هو الرجل الثالث؟ كانت التغييرات الكثيرة التي الحقوها بالسيناريو جذرية لدرجة ان شخصية الرجل الثالث لم تعد موجودة اصلا و لكن كانت المشكلة الحقيقة هي ان اسم الفيلم قد انتشر و اصبح الناس علي احر من الجمر لمشاهدة فيلم الرجل الثالث. و لكن صناع الفيلم استغلوا تلك المشكلة بطريقة مبتكرة، فنشروا إعلاناً مع عرض الفيلم عن مسابقة للإجابة عن سؤال لم تكن له اجابة و السؤال “من هو الرجل الثالث ؟
لطيفة رأفت لم تكن تعلم أنشطة بارون المخدرات..