الجزائر.. “مشروب كحولي” يق.تل 10 أشخاص

2023-12-26 / 09:19
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هبة بريس - وكالات

تسبب مشروب كحولي في وفاة 10 أشخاص بمدينة مغنية من ولاية تلمسان في شمال غربي الجزائر.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية نقلا عن مدير مستشفى “شعبان حمدون” بمدينة مغنية أن عددا من الأشخاص الذين تناولوا كحولا مجهولة المصدر تم نقلهم إلى المستشفى، توفي منهم 8 في حين توفي اثنان بمستشفى تلمسان.

وأكد أنهم خضعوا لعملية التشريح وأرسلت عينات إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية بالعاصمة لمعرفة الأسباب الحقيقية، في حين أن التحقيق يبقى متواصلا.

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