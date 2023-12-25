نجم جزائري يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا

نجم جزائري يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا

2023-12-25 / 23:11
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رشح النجم الجزائري السابق كريم مطمور المنتخب الوطني المغربي للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا.

وقال مطمور في تصريح صحافي: “لا أرى مرشّحاً محدّداً لأنّ هناك عددًا من المنتخبات المتساوية، لكن إذا كان يجب عليّ أن أختار؛ فسأقول المنتخب المغربي، نظراً لمشواره الاستثنائي في كأس العالم 2022 بقطر، ومع ذلك فإن الجميع يعلم أنّ المعايير تختلف كثيراً بين كأس العالم وكأس أمم أفريقيا، التي لها ميزات خاصة جداً”.

ومعلوم أن نهائيات كأس أمم أفريقيا ستقام مطلع العام القادم بساحل العاج، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير.

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