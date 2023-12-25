إصدار قانون المالية 2024 بالجريدة الرسمية

2023-12-25 / 23:07
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هبة بريس

تم إصدار قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7259 مكرر، بتاريخ 25 دجنبر 2023.

ويحدد قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024 أربعة أولويات، تتمثل في تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية، ومواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المهيكلة وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 7 دجنبر الماضي، بتأييد 87 صوتا ومعارضة 31 صوتا.

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‫7 تعليقات

  7. افقار الفقير وزيادة الشحمة في ضهر المحلوف اذا لم يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد المفسدين مهما كان وزنهم ولونهم وحجز ممتلكاتهم الفائدة الدولة

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