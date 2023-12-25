من نقطة صفر.. القسام تفجر آليات عسكرية إسرائيلية

2023-12-25 / 22:52
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هبة بريس / وكالات

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لمعارك ميدانية في مدينة غزة، بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت الفيديو تفجير مقاومي القسام آليات عسكرية،وقنص جنود آخرين، وتفجير دبابة إسرائيلية من المسافة صفر.

وكانت القسام أعلنت الاثنين، أنها استهدفت جنودا إسرائيليين شمال وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان إنها استهدفت “ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس”.

وفي بيان ثان، ذكرت أنها استهدفت “تجمّعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

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‫6 تعليقات

  6. اللهم انصرهم وسدد رميهم يارب انتقم من اليهود الصهاينة لعنت الله عليهم إلى يوم الدين

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