قرار جديد من برشلونة بشأن مستقبل شادي رياض

قرار جديد من برشلونة بشأن مستقبل شادي رياض

2023-12-25 / 21:09
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إتخذ نادي برشلونة الإسباني قرارا جديدا بشأن لاعبه الدولي المغربي شادي رياض المعار إلى نادي ريال بيتيس.

ووفقا لصحيفة “سبورت” فإن نادي برشلونة قرر استعادة اللاعب الصيف القادم بعد انتهاء فترة إعارته إلى ريال بيتيس من أجل الإعتماد عليه في دفاع البلاوغرانا خلال الموسم الكروي القادم.

وحسب نفس المصدر فإن إدارة برشلونة ستضطر لبيع أحد المدافعين عند عودة شادي رياض لتحقيق التوازن المالي، لكن النادي يستبعد بيع المدافع المغربي حيث يثقون كثيرا في قدارته داخل النادي الكاتلاني.

ومعلوم أن نادي برشلونة كان قد أعار شادي رياض إلى نادي ريال بيتيس الصيف الماضي، ويقدم اللاعب مستويات مميزة مع الفريق الإسباني في الدوري المحلي.

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