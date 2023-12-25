بنك المغرب يعتمد منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف

هبة بريس _ اقتصاد

أعلن بنك المغرب، اليوم الاثنين، اعتماده ابتداء من 2 يناير 2024 منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم، وذلك بهدف جعلها تعكس بشكل أفضل وضعية السيولة في سوق الصرف.

وأكد بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه المنهجية الجديدة قد تم إعدادها بالتشاور مع البنوك التي تملك صفة ماسك السوق، بناء على توصيات مجلس الاستقرار المالي والمبادئ التي حددتها المنظمة الدولية للجان القيم بشأن أسعار الصرف المرجعية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تحديد هذه الأسعار على أساس المعاملات ما بين البنوك التي يقوم بها ماسكو السوق على منصة التداول الإلكتروني من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 15:30 بعد الزوال، بدلا من أسعار الصرف المدرجة على المنصة الإلكترونية في السوق القائمة ما بين البنوك من الساعة 12:12 إلى غاية الساعة 12:17 زوالا.

كما سيتم نشر أسعار الصرف المرجعية للدرهم على الساعة 16:15 بعد الزوال، بعد إغلاق سوق الصرف بين البنوك، عوض الساعة 12:30 زوالا المعتمدة حاليا.

وذكر البنك بأن أسعار الصرف المرجعية للدرهم تستخدم بشكل أساسي لإعادة تقييم الأصول والالتزامات المحررة بالعملات الأجنبية، وليس الغرض استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كمرجع عند إجراء عمليات في سوق الصرف.

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