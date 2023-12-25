بنك المغرب يعتمد منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف

2023-12-25 / 22:28
1
هبة بريس _ اقتصاد

أعلن بنك المغرب، اليوم الاثنين، اعتماده ابتداء من 2 يناير 2024 منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم، وذلك بهدف جعلها تعكس بشكل أفضل وضعية السيولة في سوق الصرف.

وأكد بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه المنهجية الجديدة قد تم إعدادها بالتشاور مع البنوك التي تملك صفة ماسك السوق، بناء على توصيات مجلس الاستقرار المالي والمبادئ التي حددتها المنظمة الدولية للجان القيم بشأن أسعار الصرف المرجعية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تحديد هذه الأسعار على أساس المعاملات ما بين البنوك التي يقوم بها ماسكو السوق على منصة التداول الإلكتروني من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 15:30 بعد الزوال، بدلا من أسعار الصرف المدرجة على المنصة الإلكترونية في السوق القائمة ما بين البنوك من الساعة 12:12 إلى غاية الساعة 12:17 زوالا.

كما سيتم نشر أسعار الصرف المرجعية للدرهم على الساعة 16:15 بعد الزوال، بعد إغلاق سوق الصرف بين البنوك، عوض الساعة 12:30 زوالا المعتمدة حاليا.

وذكر البنك بأن أسعار الصرف المرجعية للدرهم تستخدم بشكل أساسي لإعادة تقييم الأصول والالتزامات المحررة بالعملات الأجنبية، وليس الغرض استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كمرجع عند إجراء عمليات في سوق الصرف.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إصدار قانون المالية 2024 بالجريدة الرسمية

إصدار قانون المالية 2024 بالجريدة الرسمية

2023-12-25 / 23:07
Photo of عقد الحكومة و”لارام” يتيح ربط مطار البيضاء بوجهات جديدة

عقد الحكومة و”لارام” يتيح ربط مطار البيضاء بوجهات جديدة

2023-12-25 / 18:56
Photo of وزارة السياحة تنفي اعتماد نظام أساسي جديد خاص بموظفيها

وزارة السياحة تنفي اعتماد نظام أساسي جديد خاص بموظفيها

2023-12-25 / 18:30
Photo of انطلاق مشروع بناء سد الخميسات.. تفاصيل الصفقة و الشركة الفائزة بها

انطلاق مشروع بناء سد الخميسات.. تفاصيل الصفقة و الشركة…

2023-12-25 / 16:21
Photo of امتيازات السوق المغربية تغري رجال أعمال من البرازيل للاسثتمار في المملكة

امتيازات السوق المغربية تغري رجال أعمال من البرازيل للاسثتمار…

2023-12-25 / 12:49
Photo of متجاهلة الجزائر.. إسبانيا تختار استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب

متجاهلة الجزائر.. إسبانيا تختار استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب

2023-12-23 / 12:30
Photo of المكتب الوطني للمطارات يحتفي ببلوغ مطار الناظور-العروي المليون مسافر

المكتب الوطني للمطارات يحتفي ببلوغ مطار الناظور-العروي المليون مسافر

2023-12-23 / 11:55
Photo of بنك المغرب.. أغلب المغاربة يفضلون “الكاش” على الأداء الإلكتروني

بنك المغرب.. أغلب المغاربة يفضلون “الكاش” على الأداء الإلكتروني

2023-12-23 / 09:52
Photo of “السكك الحديدية” تتوقع نقل 56 مليون مسافر خلال سنة 2024

“السكك الحديدية” تتوقع نقل 56 مليون مسافر خلال سنة…

2023-12-23 / 09:25
Photo of المغرب الأول إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المغرب الأول إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

2023-12-22 / 20:41

تعليق واحد

  1. بنك المغرب و البنوك كلهم شفارة
    كتشوف الموقع العالمي ديال الصرف كتلقا 1اورو يساوي 11.12 درهم
    فاش كتمشي تصرف كيقولك 10 دراهم و 55 سنتيم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق