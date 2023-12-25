البيضاء : تفحم جثة طفل ذو 4سنوات بسبب حريق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اهتز حي البرنوصي بالدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين 25 دجنبر الجاري ، على وقع وفاة طفل ذو اربع سنوات جراء اندلاع حريق بمنزل أسرته.

وأكدت مصادر من السلطة المحلية أنه تم العثور على جثة الطفل متفحمة إثر نشوب حريق بالمنزل دون معرفة الأسباب .

وأشارت ذات المصادر، أن أم الطفل الهالك كانت تشتغل وكذلك والده ، بينما ثلاث أطفال كانوا بالمنزل ، تمكن إثنان من الهروب فور اندلاع الحريق ، بينما بقي اخوهم الأصغر داخل المنزل المحترق.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ، وانتشال جثة الطفل ، فيما باشرت الشرطة القضائية تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ملابسات الحادث.

الحادث إبان من جديد طريقة ترك الأسر لأبنائها الصغار بالمنازل لوحدهم، مما يزيد من حجم الخطورة التي يمكن ان يتعرض لها هؤلاء .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp