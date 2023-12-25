ONCF : عروض استثنائية لنهاية العام

2023-12-25 / 21:54
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هبة بريس _ الرباط

بمناسبة نهاية السنة، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024، عروضا استثنائية تهدف إلى جعل السفر بالقطار في متناول مختلف شرائح عملائه مما يسمح بالتنقل السلمي بأسعار مخفضة.

وبالتالي، تم تصميم العروض المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء. وتشمل هذه:

1- “يلا” الصفقة التي لا ينبغي تفويتها!

وللباحثين عن سفر منخفض التكلفة، يقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية فرصة استثنائية مع بيع أكثر من 36 ألف تذكرة YALLA بأسعار 89 درهم على متن قطارات البراق و 49 درهم على متن قطارات الأطلس. ستكون هذه الأسعار متاحة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.oncf-voyages.com وفي المحطة لأي عملية شراء D-2 قبل تاريخ السفر.

2- عرض بطاقة “ديما شاتل”.

بالنسبة للركاب الذين يسافرون يوميا، يوفر لهم المكتب الوطني للسكك الحديدية الفرصة لتحسين ميزانية سفرهم من خلال الاستفادة من العرض الترويجي الحصري على بطاقة ديما البراق للحافلات المكوكية مع تخفيض بنسبة 50٪ على خطوط الخط الرئيسي و 30٪ على الطرق المحلية.

3- رحلات جماعية صغيرة

بالنسبة للعائلات والأصدقاء الذين يسافرون معًا، يقدم ONCF سعر المجموعة الصغيرة للرحلات التي تتراوح بين 3 و 9 أشخاص مما يمنحهم الحق في الحصول على تخفيضات بنسبة 15% في الدرجة الأولى و10% في الدرجة الثانية على قطارات البراق والأطلس.

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