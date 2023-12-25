منذر الكبير يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا

منذر الكبير يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا

2023-12-25 / 20:37
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رشح المدرب التونسي منذر الكبير المنتخب الوطني المغربي للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا خلال نسخته المقررة مطلع العام القادم بساحل العاج.

وقال الكبير في تصريح تلفزيوني: “المنتخب المغربي حاليا جاهز على كل المستويات من أجل المنافسة على اللقب، وأعتبره من المرشحين الكبار للحصول على اللقب”.

وأضاف: “هناك أيضا المنتخبات المصري والجزائي والتونسي، وأعتقد أن منتخبات شمال أفريقيا ستكون من بين أقوى المنافسين على اللقب”.

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