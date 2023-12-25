منذر الكبير يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا

رشح المدرب التونسي منذر الكبير المنتخب الوطني المغربي للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا خلال نسخته المقررة مطلع العام القادم بساحل العاج.

وقال الكبير في تصريح تلفزيوني: “المنتخب المغربي حاليا جاهز على كل المستويات من أجل المنافسة على اللقب، وأعتبره من المرشحين الكبار للحصول على اللقب”.

وأضاف: “هناك أيضا المنتخبات المصري والجزائي والتونسي، وأعتقد أن منتخبات شمال أفريقيا ستكون من بين أقوى المنافسين على اللقب”.

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