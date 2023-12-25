باريس سان جيرمان يحسم أولى صفقاته لسنة 2024

أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاتفاق على أولى صفقاته في العام الجديد 2024.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر) سابقا أن لوكاس بيرالدو سيوقع عقدا مع باريس مدته 5 مواسم.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مدة التعاقد وكافة التفاصيل واللاعب البرازيلي بصدد إجراء الفحوصات الطبية هذا الأسبوع.

أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاتفاق على أولى صفقاته في العام الجديد 2024.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر) سابقا أن لوكاس بيرالدو سيوقع عقدا مع باريس مدته 5 مواسم.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مدة التعاقد وكافة التفاصيل واللاعب البرازيلي بصدد إجراء الفحوصات الطبية هذا الأسبوع.

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