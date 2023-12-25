تحقيق اسباني في واقعة حجز 3 أطنان من المخدرات قادمة من سبتة المحتلة
هبة بريس _ الرباط
فتحت السلطات الأمنية الإسبانية، تحقيقات موسعة في مدينة سبتة المحتلة، على إثر حجز كمية ضخمة من المخدرات مؤخرا على متن حاوية بميناء الجزيرة الخضراء بالجنوب الاسباني .
وقالت الصحافة الإسبانية إن التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية الاسبانية ركزت على ميناء مدينة سبتة المحتلة التي انطلقت منه الحاوية المحجوزة وبداخلها ثلاثة أطنان من المخدرات ، حيث رجحت مصادر أن تكون شبكة متخصصة قد عملت على تهريب الشحنة المحجوزة عبر مراحل متفرقة الى الثغر المحتل قبل شحنها إلى ميناء الجزيرة الخضراء على متن حاوية .
وينتظر أن تسفر التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية الاسبانية عن سقوط مسؤولين بميناء سبتة للاشتباه في تورطهم في مرور هذه الكمية الضخمة من المخدرات المحجوزة .
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
Maykon ghi chi wahd mn 3ndna seftha bayna
يجب بدل المجهود لمحاربة تهريب المخدرات
لا حول ولا قوة الا بالله
Llah yahdi ma khla9
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله