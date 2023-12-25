تحقيق اسباني في واقعة حجز 3 أطنان من المخدرات قادمة من سبتة المحتلة

هبة بريس _ الرباط

فتحت السلطات الأمنية الإسبانية، تحقيقات موسعة في مدينة سبتة المحتلة، على إثر حجز كمية ضخمة من المخدرات مؤخرا على متن حاوية بميناء الجزيرة الخضراء بالجنوب الاسباني .

وقالت الصحافة الإسبانية إن التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية الاسبانية ركزت على ميناء مدينة سبتة المحتلة التي انطلقت منه الحاوية المحجوزة وبداخلها ثلاثة أطنان من المخدرات ، حيث رجحت مصادر أن تكون شبكة متخصصة قد عملت على تهريب الشحنة المحجوزة عبر مراحل متفرقة الى الثغر المحتل قبل شحنها إلى ميناء الجزيرة الخضراء على متن حاوية .

وينتظر أن تسفر التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية الاسبانية عن سقوط مسؤولين بميناء سبتة للاشتباه في تورطهم في مرور هذه الكمية الضخمة من المخدرات المحجوزة .

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