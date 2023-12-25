طنجة..غاز “البوتان ” ينهي حياة إفريقيين بحي “بن ديبان “

2023-12-25 / 19:29
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخصان مصرعهما بحي “بنديبان ” بمدينة طنجة ، اليوم الاثنين، بسبب تسرب غاز “البوتان” في البيت، وعثر على جثتيهما هامدتين بداخل المنزل.

ووفق مصادر “هبة بريس “، فإن الضحيتين اللذين لقيا حتفهما من جنسية افريقية، توفيا نتيجة استنشاقهما لغاز أحادي أوكسيد الكاربون المعروف بغاز “البوتان ” .

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية المعنية قامت بنقل جثماني الضحيتين إلى مستودع الأموات بطنجة، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

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