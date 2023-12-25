الحكومة تحدث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

2023-12-25 / 19:12
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هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين 25 دجنبر 2023، على مشروع مرسوم يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ويأتي مشروع المرسوم، حسب بلاغ للحكومة، في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.

كما يهدف المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها

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‫6 تعليقات

  6. هذا الموضوع يثير في دول كفرنسا نقاشا واسعا لمعرفة ما سيؤول إليه الأمر في ما يتعلق بكلفة الطاقة بالنسبة لكافة الاستعمالات أما هنا فالأمر يمر ببساطة و يتم التطرق إلى ما ستحصل عليه الهيءة كمداخيل من طرف المتدخلين الخواص ،بدل الاهتمام بأدوار و مهام و اختصاصات هذه الهيءة؟؟؟؟؟.

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