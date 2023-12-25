عقد الحكومة و”لارام” يتيح ربط مطار البيضاء بوجهات جديدة

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن العقد البرنامج (2023-2037) المبرم بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية، سيمكّن من ربط مطار محمد الخامس بعدد مهم من الوجهات الجديدة.

وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول “إلغاء رحلات في اتجاه بعض الدول الأوربية” تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه سيتم تدريجيا في إطار العقد البرامج، الذي يهدف الى الرفع من أسطول الشركة الوطنية إلى 200 طائرة ، إعادة تشغيل الخطوط الملغاة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا ربط 33 مدينة أوربية بالمدن المغربية عوض 43 قبل أزمة كوفيد-19.

وأضاف أن إلغاء شركة الخطوط الجوية الملكية الربط الجوي لبعض المدن في خضم أزمة كوفيد- 19، كان مرده اضطرار الشركة الوطنية إلى ملائمة عرضها التجاري خلال هذه الأزمة الصحية العالمية التي كانت لها تداعيات وخيمة على قطاع النقل الجوي.

وفي سياق ذي صلة، أكد المسؤول الحكومي أنه على غرار جميع الوجهات السياحية يمكّن اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوربي من ربط المدن المغربية بالمدن الأوربية بخطوط مباشرة.

تجدر الإشارة الى أن الخطوط الملكية المغربية ستضاعف أسطولها من خلال العقد- البرنامج المبرم مع الحكومة بأربع مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة.كما ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة. إضافة إلى تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأرض الوطن، وفك العزلة عن مجموعة من مناطق المملكة وتسهيل حركية التنقل بينها، عبر تعزيز الربط الجوي الداخلي بـ46 رحلة جديدة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp