رسميا.. الركراكي يكشف عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني في هذا التاريخ

رسميا.. الركراكي يكشف عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني في هذا التاريخ

2023-12-25 / 18:40
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كشفت الجامعة الملكية المغربية كرة القدم عن موعد كشف الناخب الوطني وليد الركراكي عن القائمة النهائية لأسود الأطلس في كأس أمم أفريقيا.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن :”وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني الأول، سيعقد ندوة صحافية بمركب محمد السادس لكرة القدم، بالمعمورة، يوم الخميس 28 دجنبر 2023 ، بداية من الساعة 11 صباحا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024″.

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