العروض تنهال على بلال الخنوس بعد تألقه في الدوري البلجيكي

انهالت العروض على الدولي المغربي بلال الخنوس بعد تألقه مع فريقه جينك في الدوري البلجيكي.

وانضم أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى قائمة الأندية الراغبة في ضم بلال الخنوس، إلى جانب أندية أخرى من فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، حيث يحظى النجم المغربي بإهتمام كبير من مختلف الأندية الأوروبية.

ويقدم بلال الخنوس موسما مميزا مع فريقه جينك، ويعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري البلجيكي، وقد ارتفعت قيمته التسويقية مؤخرا إلى 22 مليون يورو، وأصبح بذلك ثاني أغلى لاعب في الدوري البلجيكي.

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