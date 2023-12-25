34 ضربة ترجيح في مباراة بيراميدز وفيوتشر ضمن كأس السوبر المصري

حسم مودرن فيوتشر تأهله لنهائي كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على بيراميدز (14-13) بركلات الترجيح، عقب التعادل دون أهداف في لقاء نصف النهائي، اليوم الاثنين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت المباراة 34 ضربة ترجيح، تألق خلالها الحارس محمود عبد الرحيم “جنش”، نجم فيوتشر، الذي تصدى لأربع ركلات.

وسجل لصالح بيراميدز كل من: عبد الله السعيد “مرتين” ورمضان صبحي “مرتين” وكريم حافظ “مرتين” ودودو الجباس “مرتين” ومحمد رضا بوبو “مرتين” ومحمد الشيبي وأحمد سامي والحارس أحمد ميهوب.

وأضاع فاخري لاكاي وأسامة جلال “مرتين” ومهند لاشين.

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