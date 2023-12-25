34 ضربة ترجيح في مباراة بيراميدز وفيوتشر ضمن كأس السوبر المصري

34 ضربة ترجيح في مباراة بيراميدز وفيوتشر ضمن كأس السوبر المصري

2023-12-25 / 18:21
0

حسم مودرن فيوتشر تأهله لنهائي كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على بيراميدز (14-13) بركلات الترجيح، عقب التعادل دون أهداف في لقاء نصف النهائي، اليوم الاثنين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت المباراة 34 ضربة ترجيح، تألق خلالها الحارس محمود عبد الرحيم “جنش”، نجم فيوتشر، الذي تصدى لأربع ركلات.

وسجل لصالح بيراميدز كل من: عبد الله السعيد “مرتين” ورمضان صبحي “مرتين” وكريم حافظ “مرتين” ودودو الجباس “مرتين” ومحمد رضا بوبو “مرتين” ومحمد الشيبي وأحمد سامي والحارس أحمد ميهوب.

وأضاع فاخري لاكاي وأسامة جلال “مرتين” ومهند لاشين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. الركراكي يكشف عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني في هذا التاريخ

رسميا.. الركراكي يكشف عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني في…

2023-12-25 / 18:40
Photo of العروض تنهال على بلال الخنوس بعد تألقه في الدوري البلجيكي

العروض تنهال على بلال الخنوس بعد تألقه في الدوري…

2023-12-25 / 17:44
Photo of الركراكي يستعد للإعلان عن القائمة النهائية لأسود الأطلس في كأس أفريقيا

الركراكي يستعد للإعلان عن القائمة النهائية لأسود الأطلس في…

2023-12-25 / 17:04
Photo of عين على الخصم.. مدرب تنزانيا يكشف القائمة النهائية المستدعاة للمشاركة في “الكان”

عين على الخصم.. مدرب تنزانيا يكشف القائمة النهائية المستدعاة…

2023-12-25 / 15:32
Photo of الرأي العام المغربي يترقب أحكام ملف “فضيحة تذاكر المونديال”

الرأي العام المغربي يترقب أحكام ملف “فضيحة تذاكر المونديال”

2023-12-25 / 12:22
Photo of الجزائري بن رحمة يشيد بعلاقته الأخوية مع زميله نايف أكرد

الجزائري بن رحمة يشيد بعلاقته الأخوية مع زميله نايف…

2023-12-25 / 11:23
Photo of أوناحي ضمن المرشحين لمغادرة أولمبيك مارسيليا

أوناحي ضمن المرشحين لمغادرة أولمبيك مارسيليا

2023-12-25 / 11:03
Photo of الياميق يسجل ويقود فريقه للفوز في الدوري السعودي

الياميق يسجل ويقود فريقه للفوز في الدوري السعودي

2023-12-24 / 21:56
Photo of “فيفا” يكشف تصنيف الأندية الأفريقية المرشحة للمشاركة في مونديال الأندية 2025

“فيفا” يكشف تصنيف الأندية الأفريقية المرشحة للمشاركة في مونديال…

2023-12-24 / 21:23
Photo of البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم قمة نهضة بركان ضد الرجاء الرياضي

البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم قمة نهضة بركان ضد الرجاء…

2023-12-24 / 20:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق