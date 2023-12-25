“البحرية الملكية” تقدم المساعدة لـ 43 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-12-25 / 18:16
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هبة بريس _ الرباط

قدمت وحدة تابعة للبحرية الملكية، صباح اليوم الاثنين بعرض ساحل المحمدية، المساعدة لما مجموعه 43 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء من بينهم 17 امرأة و4 أطفال ورضيعان.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية ، قبل نقلهم ، سالمين، إلى ميناء الدار البيضاء وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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