عامل تاونات يدشن أكبر قنطرة بالإقليم على نهر سبو

2023-12-25 / 17:40
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ع محياوي _ هبة بريس

أشرف عامل إقليم تاونات وبحضور عدة شخصيات يتقدمهم رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس والمستشار البرلماني مصطفى الميسوري الذي يعتبر من أجود المنتخبين بالإقليم من حزب الأحرار بالإضافة إلى محمد السلاسي رئيس المجلس الإقليمي من نفس الحزب، و السادة عبد السلام اللبار و نور الدين قشيبل المفضل الطاهري ومحمد حجيرة النواب البرلمانيين عن دائرة القرية غفساي والسادة رؤساء جماعات دائرة قرية با محمد ممثلي الساكنة أعضاء الجماعات وفعاليات المجتمع المدني وجمع غفير من المواطنين، صباح اليوم الإثنين 25 دجنبر 2023، بتدشين القنطرة الجديدة على نهر سبو الرابطة بين إقليم مولاي عقوب وإقليم تاونات.

ومن المنتظر أن تعالج هذه “القنطرة الجديدة”، بشكل كبير، إشكالية السير والجولان بين إقليمي مولاي يعقوب و تاونات و الجماعات المجاورة لهم بصفة عامة، وتخفف من الضغط على مستوى مختلف المحاور الطرقية، وبالتالي المساهمة في تحريك وتنشيط الدورة الاقتصادية وتدعيم مكانة إقليمي تاونات ومولاي يعقوب كقطب تجاري ذو إشعاع جهوي ووطني.
كما تعد هذه “القنطرة الجديدة” المتواجدة على أكبر الأنهار ، وتعد من أكبر المنجزات التى تعزز بها الإقليم ، وستكون منفذا حيويا على مراكز تجارية كبرى، وستساهم في فك العزلة على المناطق المنكوبة التي تعانى الإهمال والتهميش.

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