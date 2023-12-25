عين على الخصم.. مدرب تنزانيا يكشف القائمة النهائية المستدعاة للمشاركة في “الكان”

يدخل المنتخب التنزاني يومه الإثنين، معسكرا تدريبيا، استعدادا لخوض غمار كأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.

وحدد عادل عمروش، مدرب المنتخب التنزاني، قائمة تضم 25 لاعبا، بعدما تم تقليص اللائحة الأولية التي كانت تضم 55 لاعبا، حيث تضم أبرز اللاعبين التنزانيين من بينهم المحترف السابق في نادي الوداد الرياضي سيمون مسوفا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق التنزاني مباراة ودية خلال المعسكر المذكور، أمام منتخب زنجبار، استعدادا للمسابقة القارية.

يذكر أن المنتخب التنزاني يتواجد في المجموعة السادسة، إلى جانب المغرب، زامبيا والكونغو الديمقراطية.

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