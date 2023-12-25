الركراكي يستعد للإعلان عن القائمة النهائية لأسود الأطلس في كأس أفريقيا

الركراكي يستعد للإعلان عن القائمة النهائية لأسود الأطلس في كأس أفريقيا

2023-12-25 / 17:04
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يستعد الناخب الوطني وليد الركراكي للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المغربي التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم.

وينتظر أن يكشف وليد الركراكي، الأسبوع القادم، عن القائمة النهائية لأسود الأطلس، حيث يرجح أن تضم 27 لاعبا.

وكان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد كشف عن اللائحة الموسعة للمنتخبات المشاركة في “الكان”، بينها المنتخب الوطني المغربي، حيث ستتقلص هذه اللوائح إلى 27 لاعبا في قائمة كل منتخب.

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