العرائش ..اعتقال 11 مهاجرا “افريقيا ” بالطريق السيار

2023-12-25 / 17:08
10
هبة بريس - مكتب طنجة

تواصل السلطات المحلية بالعرائش ، جهودها الرامية إلى كبح تدفق المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء نحو المدينة والمناطق المجاورة ، حيث تم اعتقال 11 فردا عند مدخل المدينة على مستوى الطريق السيار.

وقالت مصادر من السلطات اليوم الاثنين ، إنه قد تم اعتقال المهاجرين الأفارقة عند مدخل المدينة بالطريق السيار بعد إنزالهم من طرف سيارة من نوع “بيكوب” توجهت بعد ذلك الى وجهة مجهولة .

ويحاول المئات من المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الوصول الى شمال المملكة والتوجه صوب المدن والمناطق المجاورة لسبتة المحتلة قصد تحين الفرصة للقيام بمحاولة التسلل الى الثغر السليب خصوصا خلال هذه الفترة من السنة التي تصادف احتفالات أعياد الميلاد .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “التنسيق الوطني” يواصل مقاطعته الأقسام الدراسية ويخوض إضرابا لـ4 أيام

“التنسيق الوطني” يواصل مقاطعته الأقسام الدراسية ويخوض إضرابا لـ4…

2023-12-26 / 10:29
Photo of مهددا صاحبها بـ”سيف”.. لص يسرق سيارة أجرة بالبيضاء والأمن ينجح في إيقافه + “فيديو”

مهددا صاحبها بـ”سيف”.. لص يسرق سيارة أجرة بالبيضاء والأمن…

2023-12-26 / 09:49
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-12-26 / 09:04
Photo of حيار .. 1200 طفل مصاب بالتوحد يتابعون دراستهم

حيار .. 1200 طفل مصاب بالتوحد يتابعون دراستهم

2023-12-25 / 23:24
Photo of البيضاء : تفحم جثة طفل ذو 4سنوات بسبب حريق

البيضاء : تفحم جثة طفل ذو 4سنوات بسبب حريق

2023-12-25 / 22:19
Photo of ONCF : عروض استثنائية لنهاية العام

ONCF : عروض استثنائية لنهاية العام

2023-12-25 / 21:54
Photo of سيدي إفني : قطع جثة سبعيني وحرقها من طرف أخيه الجندي السابق

سيدي إفني : قطع جثة سبعيني وحرقها من طرف…

2023-12-25 / 21:30
Photo of تارودانت : العثور على جثة ” جزار” مذ..بوح والدرك يفتح تحقيق

تارودانت : العثور على جثة ” جزار” مذ..بوح والدرك…

2023-12-25 / 20:01
Photo of تحقيق اسباني في واقعة حجز 3 أطنان من المخدرات قادمة من سبتة المحتلة

تحقيق اسباني في واقعة حجز 3 أطنان من المخدرات…

2023-12-25 / 19:58
Photo of الحكومة تحدث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

الحكومة تحدث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

2023-12-25 / 19:12

‫10 تعليقات

  10. لن أنسى إحدى الليالي كنت في طريقي الى طنجة لأتفاجأ بمجموعة من الافارقة يتعرضون الطريق السيار يحاولون ايقافي اولا إحدى الشحنات الكبيرة التي كانت تسير وراءي فسحت لها الطريق وتبعتها لوقع مالا يحمد عقباه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق