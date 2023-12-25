العرائش ..اعتقال 11 مهاجرا “افريقيا ” بالطريق السيار
هبة بريس - مكتب طنجة
تواصل السلطات المحلية بالعرائش ، جهودها الرامية إلى كبح تدفق المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء نحو المدينة والمناطق المجاورة ، حيث تم اعتقال 11 فردا عند مدخل المدينة على مستوى الطريق السيار.
وقالت مصادر من السلطات اليوم الاثنين ، إنه قد تم اعتقال المهاجرين الأفارقة عند مدخل المدينة بالطريق السيار بعد إنزالهم من طرف سيارة من نوع “بيكوب” توجهت بعد ذلك الى وجهة مجهولة .
ويحاول المئات من المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الوصول الى شمال المملكة والتوجه صوب المدن والمناطق المجاورة لسبتة المحتلة قصد تحين الفرصة للقيام بمحاولة التسلل الى الثغر السليب خصوصا خلال هذه الفترة من السنة التي تصادف احتفالات أعياد الميلاد .
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
على القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي تشديد الرقابة على الحدود ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اين الأمن..
شكرا للسلطات المحلية على هذا العمل الكبير الذي تقوم به ..
أصبح المهاجرون الأفارقة يهددون سلامة المواطنين..
لا حول ولا قوة الا بالله
Llah yahdi ma khla9
Db ras l3am kolchy kayemchi dakchy bach
Kon mzl lkhir f Afrique kon mamchawch
Ykhaluw nas tehrag hsen liha
لن أنسى إحدى الليالي كنت في طريقي الى طنجة لأتفاجأ بمجموعة من الافارقة يتعرضون الطريق السيار يحاولون ايقافي اولا إحدى الشحنات الكبيرة التي كانت تسير وراءي فسحت لها الطريق وتبعتها لوقع مالا يحمد عقباه